SS fue asegurado por la policía porque amenazó a su esposa después de que fue atrapado en otra mujer.

WONNOSOBO (Antara) – La Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Wonosobo reside en Mojotengah, Wonosobo Regency, asegurada con las iniciales SS (51) por presuntas acciones para su propia esposa.

La policía de Kasat Resk Wonosobo AKP Arif Kristiawan, en Wonosobo, explicó que el incidente comenzó cuando la víctima reprendió a los perpetradores atrapados conduciendo con otra mujer. La reprimenda causó las emociones de SS hasta que hubo una discusión.

«Los perpetradores de las emociones debido a la reprimenda de su esposa, luego amenazadas al decir ‘Breng-Tannen Sisan’.

En un estado enojado, dijo, dirigió los perpetradores a la cocina y tomó un cuchillo de mango azul, en una buceo y fue a su esposa.

«La acción asustó a la víctima y a sus hijos que salieran de la casa», dijo.

Los residentes que conocen la conmoción se reportan a la policía. La unidad de Jatanras junto con los oficiales de piquete y los miembros de SPKT inmediatamente fueron al lugar y descubrió que la casa de la víctima ya estaba ocupada.

«Los perpetradores fueron protegidos con éxito en el lugar e inmediatamente fueron llevados a la estación de policía para una mayor investigación», dijo.

En este momento, SS todavía está experimentando una investigación intensiva en la estación de policía regional de Wonosobo. La policía también ha protegido evidencia en forma de un cuchillo utilizado por los perpetradores para hacer una amenaza.

Por sus acciones, el SS fue acusado sobre la base del párrafo del Artículo 2 (1) de la Ley de Emergencia de Indonesia Número 12 de 1951 con la amenaza de una sentencia de prisión máxima de 10 años.