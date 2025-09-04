Semarang City Gobierno Tar TB Free en 2028

SEMARANG (Antara) – El gobierno de la ciudad de Semarang, Java Central se enfoca en la región para estar libre de tuberculosis (TBC) en 2028, o más rápido que el objetivo nacional en 2030.

El alcalde de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, en Semarang, dijo el jueves que TB sigue siendo un gran desafío en Indonesia, que está en el segundo lugar en el mundo después de la India y China

«En la ciudad de Semarang, el número de casos de TB hasta 3.698 casos se registró hasta esta semana», dijo.

Esto se transfirió al lanzamiento del servicio Tuberculosis One Stop (un servicio de parada/OSS) en Puskesmas, distrito de Genuk, en colaboración con el Ministerio de Salud.

«Este programa es parte de un esfuerzo nacional para acelerar la eliminación de la tuberculosis en Indonesia, a saber, TB 2030. La ciudad de Semarang se enfoca en un rendimiento más rápido, a saber, la eliminación de la tuberculosis en 2028», dijo.

Los estudios de TB previos al Pilot Oss se llevan a cabo de agosto a diciembre de 2025 en dos ciudades, a saber, Semarang y Bogor.

En Semarang, el servicio estaba presente en tres Puskesmas, a saber, Puskesmas, Echt, Ngaliyan y Gunungpati, con un objetivo de 10,000 controles de salud gratuitos más (CKG Plus).

A través del programa Tesesbyt, los residentes reciben servicios innovadores, el primero en la prueba rápida molecular utiliza sputum -wipe o lengua, con los resultados de la inspección en solo unos minutos.

En segundo lugar, inteligencia artificial (IA) basada en X inteligente, que puede leer automáticamente fotos torácicas para detectar anormalidades pulmonares.

Todos los servicios están disponibles en un Puskesmas sin referencia, por lo que los pacientes reciben servicios extensos y gratuitos de inmediato.

«Esto es lo que llamamos servicios de salud modernos, rápidos, fáciles y gratuitos. Ven a los Puskesmas, la comunidad puede obtener una inspección completa sin moverse», dijo.

Por el momento, dijo, solo se eligieron tres Puskesmas, a saber, los Puskesmas Echt, Ngaliyan Puskesmas y Gunungpati Health Center, que se espera que siga a otros Puskesma.

«Debido a este estudio previo al piloto, estamos decididos a fortalecer los servicios de salud de primera línea, para que los residentes puedan detectarse anteriormente, obtener un tratamiento más rápido y romper la cadena de transmisión», dijo.

Con la sinergia entre los gobiernos centrales, regionales, universidades, trabajadores de la salud y socios internacionales, su partido es optimista de que la eliminación de la tuberculosis en la ciudad de Semarang se puede realizar en 2028.

«A través de este paso, queremos demostrar que la investigación en salud puede traducirse directamente a prácticas públicas y medidas de política que tienen un impacto real. Semarang está listo para ser parte de la gran historia de Indonesia a TB -libre», concluyó.

Leer también: BPJS Empleo Semarang Branch Majapahit Loving Harpelnas en 2025