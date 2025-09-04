El esposo de Cristiano Ronaldo, United Transfer Wish, este verano antes de la mudanza de Star lo hizo llorar

El héroe del Manchester United, Cristiano Ronaldo, quería conectarse con el ex compañero de equipo de Red Devil Antony, pero el extremo finalmente volvió al Real Betis y fue devuelto a llorar por su revelación

Cristiano Ronaldo esperaba que Antony se uniera a él en al-Nassr antes de que el jugador de ala unida se mudara al Real Betis en su lugar (Imagen: Imágenes deportivas de Eurasia, Getty Images)

Cristiano Ronaldo se quedó después de que el flop Antony del Manchester United eligió unirse a Real Betis en lugar de trabajar con él en Saudi Aarabia. Se informó que la leyenda de Old Trafford quería ver que Antony se convirtió en un jugador de Al-Nassr antes de que el extremo decidiera regresar a España.

La turbulenta temporada de tres años de Antony en Inglaterra se concluyó oficialmente el lunes después del acuerdo de United como ventas comerciales en Betis. El brasileño había gastado la segunda mitad de la temporada pasada en préstamo en Sevilla y reparó Los Verdiblancos nuevamente por £ 19 millones, menos de una cuarta parte de la compensación de £ 82 millones que United Ajax dio por sus servicios en 2022.

Mucho antes de que se completara su regreso de Betis, se suponía que Antony había atraído el interés del e-Nassr-Outfit de Ronaldo. Según los informes, el cinco veces ganador del globo de Oro Ronaldo apoyaba la transferencia porque habían sido compañeros de equipo cortos con Antony en United.

En Radio Marca, el periodista Marcos Bernat, reveló detalles sobre la persecución de al-Nassr: «Hubo negociaciones con al-Nassr, el jugador escuchó sobre el interés, y el séquito de Cristiano incluso lo dio por sentado. En ese momento, Cristiano era por el movimiento y lo informaron».

Al final, Al-Nassr cambió su atención a objetivos alternativos, incluido el Kingsley Coman más económico. Esto permitió a Betis reabrir las discusiones para un acuerdo, que finalmente se materializó el día de la fecha límite, informa De Spiegel.

Se entiende que la selección de la Copa Mundial 2026 fue otra consideración importante para Antony, lo que hace que sea crucial permanecer en Europa. Esta sería su oportunidad de ser elegido por el nuevo gerente brasileño Carlo Ancelotti, quien dejó a Antony de su equipo más reciente.

El ex jugador de ala de tamaño Antony hizo lágrimas en su presentación de Betis (Imagen: Fran Santiago/Getty Images)

El extremo apareció visiblemente movido cuando fue presentado a los partidarios de Betis por segunda vez. En esta ocasión, sin embargo, se había unido permanentemente al club y estaba preocupado mientras hablaba sobre los desafíos que enfrentó en Inglaterra.

«Solo mi familia sabe lo difícil que fue estar allí», dijo, llorando durante su revelación el martes. «Entrenar por separado. Pero sabía que este sería un momento increíble. Por supuesto, tenía miedo de que no sucediera al final, pero esperé porque tenía mucha fe».

Un cambio a la Liga Saudi Pro podría haber ofrecido a Antony una mejor oportunidad de brillar nuevamente. Sin embargo, después de haber tomado toda su marca durante su préstamo de seis meses en España, puede salir de Inglaterra sabiendo que está en un buen entorno para recuperarse bajo Manuel Pellegrini.

Ronaldo y Antony fueron compañeros de equipo por un tiempo en Old Trafford (Imagen: Visionhaus/Getty Images)

Antony también dijo que rechazó un enfoque del Bayern de Múnich para regresar a Betis. Eso a pesar del hecho de que el movimiento habría venido con un ligero aumento salarial en comparación con sus condiciones en United.

Le dijo a Cadena esta semana a Cope: «Un día antes de que se completara el acuerdo, hablé con la gente en el Bayern, pero cuando hablé con Bayern, les dije que el acuerdo con Betis estaba 95% completo y que honraría mi palabra.

«Haría esto por respeto y amor y porque sé que estoy muy feliz aquí. No sé si me ofrecen [£6m salary, or £115,000 a week]. Con el debido respeto que tengo por el Bayern, un club de clase mundial, estoy a gusto con la decisión que he tomado. No sé qué sucederá en el futuro, pero me siento muy tranquilo sobre la decisión que he tomado. «