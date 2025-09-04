

Una nueva columna mensual de La nación Adopta a los plutócratas que usan su riqueza y poder a expensas del resto de nosotros.

norteEW YOrk, El–La naciónLa principal fuente de política y cultura progresiva de Estados Unidos ha anunciado hoy el lanzamiento de ‘Reloj oligarca‘Una nueva columna mensual que es una continuación natural de la larga y orgullosa tradición de la revista para decir la verdad al poder de construir una sociedad más justa. En nuestro año de aniversario de 160 años y en esta era sin precedentes de creciente desigualdad, argumentando por un mundo justo, el núcleo de la misión de la revista sigue siendo.

Escrito por el antiguo investigador y activista económico Chuck Collins, un pensador principal y escritor sobre la desigualdad en Estados Unidos «,Reloj oligarca«Perfinarán a los plutócratas que manejan su riqueza y poder para enriquecerse aún más a expensas de los trabajadores, nuestras comunidades y nuestro medio ambiente. Las industrias y los centros de poder en los EE. UU. a expensas del mayor interés público.

El primer episodio de Collins, «Ralph de la Torre: The Making of a Healthcare Oligarch», analiza el surgimiento de un hombre por el poder irresponsable y el precio que el resto de nosotros pagamos, por dinero y en sangre. Su segundo, ‘se encuentra con el’ Coal-I-Garch ‘Jim Grech, CEO de Peabody Energy’, informa sobre los extraordinarios y sin precedentes esquemas recurrentes de Trump para enriquecer aún más las olines de combustibles fósiles que lo han ayudado.

“Como alguien que ha aprendido mucho del trabajo de Chuck Collins a lo largo de los años, y como un gran admirador de Hammers de riqueza En particular, no puedo pensar en nadie que esté mejor equipado para guiar Nación Lectores de los caminos bizantinos de la oligarquía gobernante de Estados Unidos «, dijo La naciónEl corresponsal especial y editor saliente, DD Guttenplan.

«Somos testigos de la conquista y la corrupción de nuestro sistema político por parte de la clase oligarca multimillonario», agregó Collins. “Estoy emocionado de brillar a algunos de los oligarcas menos conocidos y plutócratas en ascenso que usan su riqueza, poder y posición para extraer más riqueza del resto de nosotros y la sociedad. A la edad de 160 años, a la edad de 160 años, La nación Históricamente se ha defendido las edades doradas y es la plataforma perfecta para investigar el daño causado por la oligarquía y sus agentes contratados. «

Acerca de: Chuck Collins esgrima la columna mensual «Oligarch Watch» para La nación. Es el Director del Programa de Desigualdad e Interés Público en el Instituto de Estudios de Políticas, donde él es la desigualdad co-savt.org. Un experto en el campo de la desigualdad estadounidense, autor de más de 10 libros y docenas de informes sobre la interrupción Quemado por multimillonarios: cómo la riqueza y el poder concentrados arruinan nuestras vidas y el planeta (Nueva prensa, octubre de 2025). Incluir libros anteriores The Wealth Hamarders: Cómo los multimillonarios pagan millones para ocultar billones, nacidos en tercera basey, con Bill Gates Sr., Riqueza y nuestra Commonwealth: por qué Estados Unidos debería construir una carga. Collins vive en Guilford, Vermont.

