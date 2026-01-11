El círculo íntimo de Ole Gunnar Solskjaer, de aliado del Man United a esposa de un futbolista profesional

El noruego se perfilaba como el gran favorito para regresar a Old Trafford tras la destitución de Rubén Amorim.

Ole Gunnar Solskjaer saluda desde las gradas junto a su esposa Silje y su hijo Elijah en 2019 (Imagen: Getty Images)

El exdelantero y técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, es el principal candidato para hacerse cargo temporal de Old Trafford. Los Diablos Rojos han estado buscando activamente un nuevo técnico interino tras el despido de Rubén Amorim la semana pasada.

Darren Fletcher supervisó el empate del miércoles contra Burnley, pero parece cada vez más probable que Solskjaer regrese al banquillo de Old Trafford cuando el escocés regrese a sus funciones como técnico sub-18.

A medida que aumentan las especulaciones sobre el posible regreso del noruego, el Noticias de la noche de Manchester profundiza en el círculo cercano del exdelantero y a quién podría recurrir en busca de apoyo si volviera a ocupar el puesto del United.

Mujer

Solskjaer está casado con su esposa Silje desde 1992. Silje también era futbolista profesional y la pareja entrenaría juntos en Noruega. Solskjaer ha hablado a menudo de su relación.

Una vez dijo: «Silje era un muy buen jugador de fútbol. Cuando éramos más jóvenes entrenábamos a menudo juntos. En Clausenengen teníamos por las mañanas un grupo de entrenamiento de fútbol para niños, para el cual yo ya era demasiado mayor».

La pareja ha estado firmemente comprometida el uno con el otro durante décadas, y su única breve separación ocurrió durante el servicio militar de Solskjaer. Rápidamente se reunieron y se casaron en Florida en 2004.

Silje ofrece apoyo a su marido fuera del fútbol (Imagen: 2020 James Gill – Danehouse)

Después de ser despedido del United en noviembre de 2021, el exdelantero destacó el papel crucial que jugó su relación con Silje y sus tres hijos mientras enfrentaba los desafíos de estar separado de ellos durante la pandemia de Covid-19 mientras dirigía al United.

«Voy a pasar algún tiempo con mi familia», dijo. «Esa ha sido probablemente la parte más difícil de la pandemia. Como Noruega estaba abierta y cerrada aquí, mi familia se mudó de regreso a Noruega. Y al joven le encanta estar allí, así que hemos estado viviendo separados. Así que pasaré algún tiempo con ellos».

Niños

Ole y Silje se convirtieron en padres por primera vez en junio de 2000, cuando nació su hijo Noah. Su hija Karna llegó tres años después y su hijo menor, Elijah, nació en 2008.

Ole Gunnar Solskjaer, del Manchester United, posa con sus hijos Noah Solskjaer (L) y Elijah Solskjaer (Imagen: Manchester United FC 2019)

Los tres hijos han seguido los pasos de sus padres en el fútbol. Noah comenzó su carrera futbolística en los equipos juveniles de Clausenengen. El delantero de 25 años juega actualmente en el Stjørdals-Blink de Noruega.

Karna, que ahora tiene 22 años, es delantero del AaFK Fortuna. Elijah también comenzó su carrera futbolística, comenzando en la academia del United.

Michael Carrick

Carrick también ha sido mencionado como un posible regreso al United tras el despido de Amorim, posiblemente en asociación con Solskjaer. El excentrocampista se retiró al final de la temporada 2017/2018 y posteriormente trabajó con José Mourinho en el United antes de ser fichado por Solskjaer.

Mike Phelan, Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick en el banquillo del United en 2019 (Imagen: Robin Jones 2019)

Carrick reconoció que fue una importante fuente de apoyo para Solskjaer durante su tiempo juntos en la dirección. Al hablar de su papel, dijo: “En principio apoyo al entrenador.

«Llego alrededor de las 8.15 para ayudar a planificar la sesión del día y el próximo partido. Cualquier cosa que el entrenador necesite, estoy ahí para apoyarlo». La experiencia del ex entrenador del Middlesbrough ahora podría convertirlo nuevamente en un buen recurso para Solskjaer.

Sir Alex Ferguson

A pesar de dejar el cargo de entrenador del United en 2013, Sir Alex sigue teniendo una influencia significativa en todo lo relacionado con el club. Con Solskjaer traído al United, es probable que Sir Alex sea una fuente de apoyo para el hombre anteriormente conocido como el ‘Baby Faced Assassin’.

El icónico entrenador del United elogió previamente la capacidad de Solskjaer para integrar jugadores jóvenes en el primer equipo, una habilidad que fue una de las fortalezas clave de Ferguson durante su mandato.

Ole Gunnar Solskjaer y Sir Alex Ferguson (Imagen: Michael Regan, Getty Images)

A principios de 2021, Ferguson le dijo a la BBC: «Si no obtienes resultados, es necesario hacer preguntas. Él está obteniendo los resultados, lo ha hecho muy bien».

«Y lo realmente importante para este club es presentar a los jóvenes, y él les ha dado una oportunidad a los jugadores jóvenes. Los jóvenes, si son lo suficientemente buenos, juegan contra ellos. Nunca es un problema en este club».

Mike Phelan

Phelan dejó el United en 2022 y recientemente fue subdirector del Plymouth Argyle. Se unió a Solskjaer como suplente durante su primera etapa como entrenador del United.

Solskjaer elogió anteriormente al técnico de 63 años y subrayó lo crucial que fue para el noruego el ex asistente de Sir Alex. Si efectivamente regresa al United, Phelan sin duda será un asesor confiable.

«Mick es absolutamente brillante», dijo Solskjaer en 2019. «Con su experiencia, su conocimiento y su personalidad en todo el mundo. No sólo para los jugadores y entrenadores, sino también para el resto del personal. Mick es duro pero amable. Tiene todo lo que quisiera en un asistente».