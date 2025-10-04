Pwi Surakarta aprecia el apoyo de varias partes para la inauguración de la nueva administración

Solo (Antara) -La Asociación de Periodistas Indonesios (PWI) de la ciudad de Surakarta apreció el apoyo de varias partes en la inauguración de la gestión de PWI del PWI central de 2025-2030 que se celebró el sábado en el Monumento Nacional de Prensa de Surakarta, Java Central.

El presidente de la ciudad de Surakarta, Pwi Anas Syahirul, dijo que el éxito del evento fue inseparable de la participación de los partidarios.

«Ciertamente estamos agradecidos con los socios, los patrocinadores que han apoyado este evento, incluido uno de los extraordinarios terrenos de Kalpepe, apoyaron este evento», dijo.

Dijo que la propiedad del país de Kalipepe del empresario culinario Wong Solo Group Puspo Wardoyo nunca estuvo ausente para ofrecer apoyo en cada evento organizado por PWI.

«La propiedad de la tierra de Kalipepe del Sr. Puspo Wardoyo es uno de nuestros socios de rutina. Siempre está preocupado por las actividades que Pwi Surakarta ha llevado a cabo», dijo.

Dijo que la existencia de socios relacionados apoyó la suave y el éxito del evento.

«Sin socios, el evento realizado por PWI no puede funcionar con éxito», dijo.

Mientras tanto, dijo, la ceremonia de inauguración para la gestión de PWI Central PWI del período Bakti de 2025-2030 se celebró en el Monumento de Press Nacional Surakarta porque el edificio era un lugar histórico para PWI.

«Este edificio es un lugar para PWI. Es por eso que esta es una señal de la inauguración de PWI en este edificio», dijo.

A través de la nueva gerencia, se encargó del espíritu de la unidad, el espíritu de lucha y el espíritu de hermandad apoyado por el fundador de PWI siempre se mantendría y continuaría.

«Este espíritu que hemos hecho para mantener a PWI un mejor PWI para la gestión de PWI 2025-2030», dijo.