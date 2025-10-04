Man United advirtió un objetivo de transferencia a largo plazo en un mensaje claro: ‘indecisos y demasiado pagados’

Se le ha dicho al Manchester United que evite un objetivo de transferencia a largo plazo Frenkie de Jong después de que un entrenador juvenil de Ex-Barcelona afirmara que no era «indispensado y demasiado pagado»

Frenkie de Jong ha sido separado por un ex entrenador juvenil en Barcelona (Imagen: Judit Cartiel/Getty Images)

El Manchester United ha sido alentado a dejar de intentar fichar a Frenkie de Jong, porque òcar García afirmó que no es lo suficientemente «decisivo» para las grandes competiciones.

Los Red Devils han estado durante bastante tiempo después de la firma del centrocampista holandés después de que Erik Ten Hag había identificado al centrocampista como un objetivo de transferencia importante después de la participación en 2022. El ex jefe unido quería reunirse con su ex jugador después de su tiempo en Ajax y se informó que Barcelona estaba preparado para vender la estrella.

De Jong, sin embargo, le dijo a NOS el momento que quería quedarse, por lo que el trato cayó. Tres años después y el contrato de la estrella de La Liga, será en junio de 2026, por lo que podría elegir irse en enero o en una transferencia gratuita al final de la temporada.

Sin embargo, el ex entrenador juvenil de Barca le ha dicho indirectamente al Old Trafford Outfit que cierre el posible acuerdo, y afirma que, aunque De Jong es bueno, no vale lo que le paga. Hablando sobre la transmisión de «Jugues de Què T’hi» de Cadena Ser durante el juego Oviedo y Barcelona, ​​García dijo: «Creo que es mejor de lo que dices y peor de lo que ha pagado.

«Es un buen jugador, pero no es el típico jugador de fútbol que siempre hemos tenido en esa posición para la defensa. Y no es lo suficientemente decisivo como para ser uno de los mejor pagados. Normalmente los mejor pagados están decidiendo».

Añadió: «Sí, es un muy buen jugador, pero no creo que pueda determinar un partido».

Frenkie de Jong ha sido durante mucho tiempo un objetivo de transferencia del Manchester United (Imagen: Alex Caparros – UEFA/EUFA a través de Getty Images)

De Jong es actualmente uno de los mejores jugadores pagados en el equipo, el segundo único para Robert Lewandowski en términos de salario fijo. Sport informó que Joan Laporta, presidente de Barcelona, ​​quiere mantener a los centrocampistas igual y quiere permitirle en las cifras salariales en el futuro.

Aunque García ha sido particularmente crítico con De Jong en el lado del Barça, De Ster ha visto un renacimiento en su forma desde la nueva temporada.

Tiene una asistencia en siete juegos, incluidos dos en la Liga de Campeones y se desempeñó excepcionalmente bien contra Newcastle United en su apertura de la competencia europea.

Todavía se ve por ver si United acomodará su interés en el jugador de 28 años en enero o si Ruben Amorim tendrá varios planes para su centro del campo, la próxima ventana de transferencia.

