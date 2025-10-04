Entonces, la apertura del concierto de Mariah Carey, la aparición de Brian McFadden hizo un pangling

Sentul, Viva – Concierto Diva internacional, Mariah CareyCelebrado con éxito en el Sentul International Convention Center (SICC), sábado 4 de octubre de 2025.

El concierto titulado The Celebration of Mimi comenzó alrededor de las 19.30 WIB, inaugurado por el supergrupo de Boyzlife, Keith Duffy (Boyzone) y la colaboración Brian McFadden (Ex-Westlife), antes de que finalmente saliera la diva. ¡Desplácese para obtener más información!

Basado en el monitoreo VIVAEl mismo Bozlife cantó alrededor de 7 canciones, con el dominio de Westlife Songs-Ireland Boyband, que se llamó Brian McFadden.

Algunas de las canciones están incluidas, World Over, juro de nuevo, si te dejo ir, mi amor, sin importar qué, una canción popularizada por Boyzone y otros.

Pero lo que hace que Salfok es su apariencia que es suficiente para hacer un pangling. Su cabello ha sido lleno de cabello gris, así como una barba que es casi todo blanco. No sentido, el cantante que era popular en los años 90 tenía 45 años.

El propio Brian decidió salir de Westlife en 2004 para seguir una carrera en solitario y centrarse en su familia. Antes de decidir irse, Brian se convirtió en uno de los miembros que tenía muchos fanáticos. No solo su voz distintiva, sino que su buena apariencia puede hechizar a las mujeres.

Por otro lado, el concierto de Mariah Carey tuvo bastante éxito durante el entretenimiento durante aproximadamente 1,5 horas. La diva realizó alrededor de 25 canciones con algunos de sus éxitos, como pertenecemos juntos, emociones, tocando mi cuerpo, sacudirlo, y es así.

Además, todavía hay héroes, mi todo, siempre sea mi bebé, sin ti, a la fantasía. El ganador de los 5 Grammy Awards también presentó las últimas canciones del álbum aquí para It All, incluyendo Type Dangerous y Sugar Sweet.