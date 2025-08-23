Walker vs. Zhang, Cómo ver la transmisión en vivo en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.
El último campeonato de lucha viaja a China para Noche de pelea de UFC. El brasileño Johnny Walker (21-9-0) se enfrenta al luchador chino Zhang Mingyang (19-6-0), como el enfrentamiento de marquesina de peso semipesado de la tarjeta principal.
El sábado 23 de agosto, UFC Fight Night Shanghai: Walker vs. Zhang tiene lugar en vivo desde el Mercedes-Benz Arena en Shanghai, China. Las preliminares comenzaron a las 3 pm ET/12 am Pt. La tarjeta principal comienza a las 6 a.m. ET/3 AM PT. Si quieres ver UFC Noche de lucha, el MMA Evento en línea en línea en ESPN ilimitado.
Para transmisión en vivo UFC Fight Night: Walker vs. Zhang en línea, puede iniciar sesión con su Suscripción ilimitada de ESPN. ¿No tienes una suscripción? Regístrese ahora para ESPN Unlimited por solo $ 29.99/mes Y obtenga acceso instantáneo para ver el evento en vivo en línea desde casa.
Su precio de suscripción se renueva a $ 29.99/mes. Sin embargo, si no quieres ir mensualmente, puedes ir con un Suscripción anual de ESPN ilimitada por $ 299.99/año. Este es un ahorro de casi un 17% del precio mensual y el mejor trato para ver Noche de pelea de UFC (así como también, ESPN INLIMITED Live Sportsoriginales, programación, documentales, eventos y mucho más) en línea.
Además, puede ir con una suscripción al Paquete de transmisión de Disney – que incluye ESPN ilimitadoHulu y Disney+ – comienza en $ 29.99/mes por 12 meses, un ahorro de casi el 40% en los tres servicios. Esto significa que básicamente está obteniendo a Hulu y Disney+ gratis durante todo un año.
Transmisión en vivo UFC Fight Night Shanghai: Walker vs. Zhang el sábado 23 de agosto en ESPN ilimitado. Regístrese ahora y obtenga acceso instantáneo para transmitir el evento MMA en línea desde su teléfono, computadora, tableta o televisión con hasta tres transmisiones al mismo tiempo (a través de la aplicación ESPN).
Mientras tanto, habrá muchos fuegos artificiales con la tarjeta de pelea y también puede haber algunas sorpresas especiales. Mira el completo CARJETA DE LUCHA DE LUCHA DE LUCHA DE UFC abajo:
Tarjeta principal6 AM y / 3 AM PT – ESPN ilimitado
- Peso pesado LIGHT: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang – Evento principal
- Peso de pesca: Brian Ortega vs. Aljamain Sterling
- Peso pesado: Sergei Pavlovich vs. Waldo Cortes-Acosta
- Peso mosca: Su Mudaerji vs. Kevin Borjas
- Peso Welter: Taiyilake Nueraji vs. Kiefer Crosbie
Preliminares3 am y / 12 pt – ESPN ilimitado
- Ligero: Maheshate Hayisaer vs. Gauge Young
- Peso de vuelo: Lone’er Kavanagh vs. Charles Johnson
- Ligero: Rong Zhu vs. Austin Hubbard
- Peso mediano: Michel Pereira vs. Kyle Daukaus
- Peso pluma: Yi Zha vs. Westin Wilson
- Bantamweight: Xiao Long vs. Su-young
- Peso intenso: Uran Satybaldiev vs. Diyar Nurgozhay