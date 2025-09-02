Policía de Pati Pati, apelo a los residentes que no han distribuido Hoaks y mantienen la situación una situación propicio

PATI (Antara) – El Comisionado Jefe de Policía de Pati, Pol Jaka Wahyudi, hizo un llamamiento a las personas en Pati Regency, Java Central, para ser más sabio en el uso de las redes sociales en medio del desarrollo de dinámicas sociales y políticas, al no difundir fotos o videos relacionados con los disturbios.

«Eso puede causar un miedo excesivo en la comunidad. La información de los haks y el contenido provocativo son muy peligrosos. No comparta confusión al compartir cosas que no están claras», dijo en Pati el martes.

También le pidió a la audiencia que no participara en una manifestación salvaje o una procesión en la carretera que posiblemente podría activar disturbios.

Según él, tales acciones no son útiles y pueden terminar en anarquista.

Además, dijo, la situación de seguridad en Pati Regency todavía era propicio. Es por eso que se aconseja a la comunidad que continúe realizando actividades diarias.

«El silencio en el hogar o las actividades como de costumbre es el mejor paso para mantener la protección personal y del medio ambiente», dijo.

Además, también invitó a los residentes a fortalecer el papel de mantener la seguridad ambiental con el espíritu de cooperación mutua.

«Cuidemos de nuestras aldeas y aldeas. La sinergia entre los residentes y los funcionarios públicos será la clave más importante para prevenir los trastornos de seguridad», dijo.

La policía también le pidió al público que informara inmediatamente al jefe de la aldea, gerentes de Lurah o RT/RW o que encontrara una situación que no sea propicio. El canal de comunicación a nivel de aldea se llama importante para ser utilizado. Si hay un incidente sospechoso, se le pide que informe de inmediato para hacer un seguimiento rápidamente.

Recordó que la seguridad regional no es solo responsabilidad de la policía, sino también todos los niveles de la sociedad.

«La seguridad se realizará si todas las partes se unen para mantener una situación favorable. Evitemos la actitud que puede distribuir la unidad», dijo.

Lea también: el recinto de la policía de Pati va a la escuela e invita a los estudiantes que no provocan una demostración anarquista