Sir Jim Ratcliffe bloqueó la transferencia del Manchester United para la estrella de la Premier League

Manchester United estaba desesperado por firmar a un delantero en la ventana de transferencia de verano e incluso consideró un movimiento para un ex jugador antes de salpicar el dinero en una nueva apariencia

Sir Jim Ratcliffe no estaba contento con el objetivo de transferencia del Manchester United

Se dice que el Manchester United estaba considerando la firma de Danny Welbeck de Brighton antes de gastar £ 200 millones en su ataque este verano.

Se dice que el copropietario del club, Sir Jim Ratcliffe, puso fin a la medida debido a su insatisfacción con la idea de un contrato de dos años para el hombre de 35 años.

United trajo a Matheus Cunha Van Wolves por £ 62.5 millones, Bryan Mbeumo de Brentford por un potencial de £ 71 millones y Benjamin Sesko por £ 66.3 millones, que Ruben Amorim ofrece nuevas opciones de ataque durante la ventana de transferencia.

La puntuación de los goles fue una prioridad para Old Trafford este verano después de que el equipo luchó por encontrar el fondo de la red la temporada pasada.

Mientras Rasmus Hojlund se ha ido a Napoli, Cunha y Mbeumo ya han asegurado sus lugares en Amorim’s desde once. Sin embargo, el entrenador portugués ha sido cauteloso para que Sesko liderara el ataque, con Mason Mount asumiendo ese papel.

Danny Welbeck anotó 11 goles para Brighton la temporada pasada (Imagen: Getty Images)

Pero después de su decepcionante temporada 2024-25, United todavía tenía otro jugador en la mira. El intento del club de firmar a Liam Delap de Ipswich no tuvo éxito cuando eligió al Chelsea.

A partir de ahí, United consideró traer de vuelta al ex delantero Welbeck, según el atletismo. El producto Carrington comenzó su carrera en Old Trafford antes de continuar con el Arsenal, Watford y Brighton.

Incluso a los 35 años, después de que terminó la temporada anterior como el máximo anotador de Brighton, Welbeck fue considerado. Después de no haber asegurado a Delap, United pensó «seriamente» sobre firmar un delantero de espalda.

Erik Ten Hag había puesto su mirada en Welbeck hace un año, pero el Manchester United no siguió al jugador debido a la incertidumbre en torno a su posición.

A pesar del hecho de que Welbeck aparece nuevamente como una firma potencial en los últimos meses, y los oficiales del club que consideran un contrato de dos años si se podía llegar a un acuerdo con Brighton, no se hizo ninguna oferta formal para el antiguo delantero Unido.

La estrategia era asegurar una firma efectiva de costo además de una controvertida. Sin embargo, el propietario Ratcliffe de United pensó que no se podía aprobar un acuerdo de esa duración, lo que condujo a discusiones sobre un contrato de un año con la posibilidad de una extensión.

Además de renovar su alineación de ataque, United aseguró a un nuevo portero el último día de la ventana de transferencia, Senne Lammens de Royal Amwerp. El belga firmó un contrato de cinco años para competir con Andre Onana y Altay Bayindir.

En un sorprendente giro de los eventos, el club también trató de asegurar otro objetivo importante, un centrocampista central. United se acercó al Atlético de Madrid con respecto a un acuerdo de préstamo para Conor Gallagher, pero el equipo superior español no mostró interés en un acuerdo temporal.

