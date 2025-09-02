Ben Marshall, Veronika Slowikowska y más

El «Saturday Night Live«La sacudida continúa, como Ben Marshall ha sido mejorado al elenco destacado. También se unen como jugadores destacados Veronika Slowikowska, Tommy Brennan, Jeremy Culhane y Kam Patterson.

La noticia es parte de una lista más grande de actualización en «SNL», que esta semana vio el partida de Heidi Gardner Después de ocho temporadas, Michael Longfellow y Devon Walker después de tres temporadas cada uno, y Emil Walker después de una temporada.

La temporada 51 será la quinta temporada de Marshall en NBC Sketch Show, habiéndose unido por primera vez como miembro de Comedy Trio por favor Don’t Destroy, que también presenta a John Higgins y Martin Herlihy. (NBC aún no ha confirmado si Higgins y Herlihy volverán a «SNL»). Marshall y, por favor, no destruyen son conocidos por sus pantalones cortos digitales fuera de ritmo, a menudo autocrípbolos, siguiendo los pasos de la isla solitaria. Por lo general, se jugaban en los videos, que presentan anfitriones de celebridades de la lista A como Taylor Swift, Timothée Chalamet, Dakota Johnson, Rami Malek y más.

Slowikowska es mejor conocida por los bocetos de comedia viral que publica en Tiktok, donde tiene cerca de 700,000 seguidores e Instagram, donde tiene un millón. Sus créditos de actuación incluyen la serie de comedia de Netflix de Shane Gillis, «Tires», así como de «What We Do in the Shadows» de FX.

Después de tres temporadas, Walker anunció su partida Desde «SNL» en Instagram el 25 de agosto, escribiendo: «El programa y yo hicimos tres años juntos, y a veces era realmente genial. A veces era tóxico como el infierno. Pero hicimos lo que aprovechamos al máximo lo que era, incluso en medio de toda la disfunción. Hicimos una familia Lil Fucked».

«No volveré a SNL el año que viene. Fue un golpe de llamada para recibir, pero estoy muy agradecido por mi tiempo allí», escribió Wakim en Su anuncio. «Cada vez que escaneé en el edificio, pensaba lo loco que es ir al trabajo allí. Era la experiencia más aterradora, emocionante y gratificante de mi vida y lo extrañaré mucho y todas las personas brillantes que trabajan allí que lo hicieron sentir como un hogar».

La temporada 51 de la «Saturday Night Live» se estrena en NBC el 4 de octubre. La nueva temporada se desprende de un histórico 50 aniversario, que se agachó con varios documentales, un concierto de Radio City Music Hall y una transmisión de tres horas con leyendas «SNL».

Más por venir …