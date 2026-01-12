Policía de Jumantono prioriza justicia restaurativa en casos de robo de yuca

Karanganyar (ANTARA) – La policía de Jumantono ha demostrado una vez más su compromiso con una aplicación de la ley justa y humanitaria.

A través de un enfoque de justicia restaurativa, la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Jumantono ha podido resolver denuncias de presuntos actos delictivos de hurto de manera reflexiva y amigable involucrando a todas las partes involucradas.

Este incidente comenzó con un informe de un residente sobre el presunto robo de yuca que ocurrió el jueves (8 de enero) alrededor de las 7:00 pm WIB, en la plantación de yuca Wakidi en la aldea de Jatisari, aldea de Sedayu, distrito de Jumantono, regencia de Karanganyar.

El periodista y dos testigos observaron que su planta de yuca había sido arrancada de raíz y encontraron a SGD (36), un residente de Tasikmadu sospechoso de ser el perpetrador, escondido en el lugar del jardín.

Luego, los vecinos y el reportero arrestaron al presunto autor junto con pruebas en forma de una bolsa de yuca y una motocicleta, y luego los entregaron a la Policía de Jumantono para su posterior procesamiento. Según los resultados de la inspección, el valor de la pérdida se estimó en aproximadamente 200.000 IDR.

Dado el valor relativamente pequeño de la pérdida y la buena fe de ambas partes, el Departamento de Policía de Jumantono facilitó la resolución del caso a través de un mecanismo de justicia restaurativa. Este proceso se lleva a cabo reuniendo al denunciante, la parte denunciada, la familia denunciada, los funcionarios de la aldea y los líderes de la comunidad local para encontrar la mejor solución sin comprometer el sentido de la justicia.

El jefe de policía de Jumantono, AKP, Eko Budi Hartono, destacó que esta resolución amistosa de los casos tiene como objetivo restablecer las relaciones sociales en la comunidad y proporcionar un efecto de entrenamiento al denunciado.

«La Policía Nacional no sólo está ahí para hacer cumplir la ley, sino que también es un puente para resolver problemas que priorizan a la humanidad. Mientras se cumplan las demandas y haya un acuerdo mutuo, la justicia restaurativa es una opción para mantener la armonía social», afirmó el AKP Eko.

En el acuerdo, el denunciado expresó su pesar y se comprometió a no repetir sus acciones. El Departamento de Policía de Jumantono también brinda asesoramiento a la persona denunciada y requiere que la persona esté presente periódicamente para recibir dirección y supervisión.

Al resolver este asunto pacíficamente, el Departamento de Policía de Jumantono espera que el público crea cada vez más que la policía siempre está presente como protectora, protectora y sirvienta de la comunidad, siempre priorizando la justicia basada en los valores humanos.