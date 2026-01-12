Man United inmediatamente llamó al árbitro por la tarjeta roja de Shea Lacey ya que las reglas de suspensión eran claras.

Shea Lacey fue expulsada durante la derrota del Manchester United en la tercera ronda de la Copa FA ante el Brighton & Hove Albion en Old Trafford el domingo.

El árbitro Simon Hooper muestra una tarjeta roja a Shea Lacey en la miserable salida del Manchester United en la Copa FA ante Brighton en Old Trafford. (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images)

Simon Hooper hizo bien en expulsar a Shea Lacey por su desacuerdo durante la eliminación del Manchester United en la tercera ronda de la Copa FA a manos de Brighton & Hove Albion, dice Keith Hackett, ex jefe de la organización de arbitraje PGMOL.

El joven de 18 años había sido presentado como uno de los suplentes de Darren Fletcher en la segunda mitad y agitó la parte superior de la red de Brighton momentos antes de que el gol de Benjamin Sesko en el minuto 85 devolviera al United a la eliminatoria de copa después de ir perdiendo 2-1.

Una batalla a gran escala no estaba en las cartas para el equipo local, que ahora solo tiene fútbol de la Premier League para jugar durante el resto de la temporada. La salida de Lacey se sumó a los problemas de salida de la Copa FA.

El atacante recibió una tarjeta amarilla del árbitro Hooper en el minuto 87 por derribar a Yasin Ayari. Dos minutos después le hizo lo propio a Ferdi Kadioglu.

LEER MÁS : Paul Scholes finalmente vio a Sir Alex Ferguson cuando los sentimientos del próximo entrenador del Man United quedaron claros.LEER MÁS : Diogo Dalot revela cómo ha afectado al Manchester United el despido de Rubén Amorim

Aunque la segunda infracción en sí no se consideró una segunda infracción amonestable, Lacey respondió lanzando la pelota con enojo y esta fue la acción que resultó en su despido.

En una reseña, el exjefe de PGMOL, Hackett, dijo a Football Insider: “Simon Hooper tiene razón al advertir sobre esta acción bastante petulante, que obviamente fue un claro acto de disidencia.

«Esperemos que el jugador no vuelva a hacerlo», añadió sobre el adolescente del United procedente del Liverpool, que estaba visiblemente angustiado por la expulsión durante su tercer partido senior con el club.

Lacey protestó por la decisión de Hooper antes de abandonar el campo. Se cubrió la cara con la camiseta mientras se acercaba al túnel de Old Trafford y las cámaras de televisión captaron al joven pateando una pared en señal de mayor frustración por el incidente.

Una vez calmado el polvo, el jugador del United publicó en Instagram una disculpa a la afición del club. Escribió: “Me gustaría pedir disculpas a todos mis compañeros de equipo, personal y fanáticos. [sad pensive face emoji]. Decepcioné a todos esta noche. No puedo dejar que mis emociones se apoderen de mí. Haré todo lo que pueda para arreglar esto [praying emoji]».

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

Lacey ahora tendrá que cumplir una suspensión de un partido por recibir dos tarjetas amarillas en una aparición. Como se trata de competiciones nacionales inglesas, esto significa que está descartado para el derbi de Manchester de la Premier League del próximo fin de semana contra el Manchester City en Old Trafford el 17 de enero.

El joven de 18 años estará disponible para la selección para la visita del United al Emirates Stadium, donde jugará contra el líder de la liga, el Arsenal, el 25 de enero.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.