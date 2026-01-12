El actor y cantante Prashant Tamang, de 43 años, muere de un paro cardíaco







Prashant Tamangque saltó a la fama como el ganador de ‘Indian Idol 3’ y fue elogiado por su papel de asesino a sangre fría en ‘Paatal Lok-2’, murió aquí el domingo tras un paro cardíaco. Tenía 43 años. Un amigo cercano de Tamang, el cantante Mahesh Sewa, dijo que el cantante y actor murió en su residencia en Janak Puri.

“Él (Tamang) falleció esta mañana alrededor de las 9 am debido a un paro cardíaco en su residencia en Delhi. Su cuerpo todavía se encuentra en el hospital. La familia aún debe decidir si realizará el funeral en Delhi o en Darjeeling”, dijo.

