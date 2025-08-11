Phri Banyumas que solicitan la retirada de las canciones de regalías, sin interés

PURWOKERTO (Antara) – Presidente de la Regencia Banyumas Irianto de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Indonesia (BPC), a la que se le pide que retire los números de regalías en hoteles y restaurantes que no están en vigor, especialmente en medio de las condiciones comerciales que aún se están tomando.

«Nuestros miembros, las compañías de hoteles y restaurantes no reciben socialización de las reglas de regalías, aunque la Ley de Derechos de Autor se ha establecido durante mucho tiempo (la ley número 28 de 2014 con respecto a los derechos de autor)», dijo en Purwokerto, Banyumas Regency, Java Central, el lunes.

Entonces, dijo, los miembros de Banyumas Regency Phri aún no han conocido la regulación de regalías.

Es por eso que su partido realizó un taller en el Banyumas Regency de Banyumas de BPC PHRI Affi Banyumas para transmitir el tema de las regalías a todas las compañías de hoteles y restaurantes en Banyumas.

«Junto con PHRI de todas las regiones de Indonesia, también hemos sido una reunión de zoom con el presidente de la Phri BPP (Agencia Central de Liderazgo). El punto es que esta regulación (regalías) sigue siendo muchas ventajas y desventajas, en el sentido de que la política de problemas de tasas es necesaria», explicó.

Reconoció hace unos años, BPP Phri había firmado un memorando de acuerdo con el Instituto Nacional de Gestión Colectiva (LMKN) con respecto a las regalías, pero no explicó el precio.

Basado en el memorando del acuerdo, dijo, LMKN ahora le pidió a PHRI que realizara el acuerdo mutuo.

«Pero aún pedimos tiempo, no tan rápido porque la condición del hotel ya no es. Con la eficiencia del presupuesto, los hoteles automáticos y los restaurantes son muy tranquilos», enfatizó.

Reconoció que el Ministro del Interior había permitido a los gobiernos locales mantener actividades en hoteles y restaurantes, pero la política aún no había tenido un impacto significativo porque solo había una o dos actividades a pequeña escala hasta ahora.

Es por eso que, dijo, Phri esperaba que LMKN no tuviera prisa por aplicar las reglas de las regalías y negociar las tarifas impuestas, para que no fueran demasiado altos, ya que el estado de la hospitalidad aún estaba en silencio de la visita.

«Incluso algunos fris provinciales y de distrito/ciudad mantendrán acciones silenciosas, no tocar música en hoteles, restaurantes y cafés», dijo.

No solo eso, dijo, el presidente de BPP, Phri Haryadi Sukamdani, también propondrá que el Parlamento Indonesio sea revisado por la Ley 28 de 2014 con respecto a los derechos de autor porque se ha anunciado durante bastante tiempo.

Además, Phri también declaró que la definición de «comercial» en la regulación gubernamental no. 56 de 2021 Sobre la gestión de regalías de canciones y/o música, solo contiene empresas que venden canciones como los productos más importantes, como el karaoke, la discoteca, las actuaciones de concierto o la música.

«Esperamos que las reglas de regalías no sean demasiado pesadas para los miembros de PHRI en toda Indonesia, incluido Banyumas», dijo Irianto.

