Los parlamentarios de la oposición marchan para protestar por la revisión de la lista de votantes de Bihar, detenido por la policía







La situación en el espectro político del país se ha mantenido abarrotada desde el día en que Rahul Gandhi reclamó la manipulación de la lista de votantes. Después de las afirmaciones de ‘votar chori’ de Rahul Gandhi, la oposición ha estado en llamas contra el Comisión electoral y la fiesta gobernante. El lunes, los parlamentarios de la oposición, incluidos Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi y Sharad Pawar, llevaron una marcha desde la Cámara del Parlamento a la sede de la Comisión Electoral para protestar contra la revisión de votantes en Bihar. Sin embargo, la policía detuvo a mitad de camino en Transport Bhawan.

La protesta, con gorras blancas con una Cruz Roja en las palabras `Sir` y` Vote Chori`, los parlamentarios protestantes levantaron consignas contra el ejercicio de revisión intensiva (señor) especial (señor) en Bihar mientras llevaba carteles y pancartas.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, los parlamentarios de la oposición, antes de embarcarse en la marcha de protesta en el Dwar de Makar del Parlamento, cantaron el himno nacional. La policía había hecho arreglos elaborados y colocó barricadas al lado del Transport Bhawan en la calle Parlamento para evitar que los parlamentarios protestantes avancen.

La administración de la policía también había pedido a los parlamentarios que no continuaran más lejos e hicieron un anuncio a través de un altavoz. La situación se tomó bajo control ya que los parlamentarios de la oposición se impidieron avanzar a la sede de la Comisión Electoral, a poca distancia de la Casa del Parlamento.

Algunos de los notificables parlamentarios de la oposición que participaron en la marcha fueron Tr Baalu (DMK), Sanjay Raut (SS-UBT), Derek O`Brien (TMC), el Secretario General del Congreso Priyanka Gandhi Vadra y los partidos de Samejwadi akhilesh Yadav, así como otros MPS de los partidos de Oppositions como los Partes, los Remies, y los Remies, y los Remies, y los Remies, y los Remies.

Durante la protesta, los parlamentarios de TMC Mahua Moitra y Sushmita Dev y Sanjana Jatav y Jothimani del Congreso incluso subieron las barricadas en Transport Bhawan y levantaron lemas contra la CE cuando la policía impidió avanzar.

Además, una pancarta frente a los parlamentarios protestantes decía «Sir + Vote robo = asesinato de democracia». Mientras que otro banner transportado por los parlamentarios protestantes decía «Sir – Loktantra par vaar».

Los parlamentarios también llevaron carteles «Sir Par Chuppi Kyu» junto con carteles que alegan colusión entre la CE y el gobierno.

Según la agencia de noticias PTI, varios parlamentarios de la oposición también llevaron carteles y pancartas que alegan «robo de votos», un cargo presentado por Rahul Gandhi pero negado por la CE.

La oposición ha estado protestando en ambas cámaras del Parlamento contra el señor, alegando que el ejercicio de la CE tiene la intención de «privar a los votantes» en Bihar en anticipación de las elecciones de la Asamblea programadas para finales de este año. El problema ha sido objeto de sus demandas de discusión en ambas cámaras.

Desde que comenzó la sesión del Monzón del Parlamento el 21 de julio, ha habido un Logjam en el Parlamento con respecto al SIR en Bihar, y ambas cámaras han experimentado interrupciones frecuentes desde entonces.

El Parlamento ha realizado discusiones mínimas desde que comenzó la sesión del monzón el 21 de julio, a excepción de las discusiones sobre la Operación Sindoor en las dos casas. Esto se debe principalmente a los numerosos aplazamientos, que se han relacionado principalmente con el problema SIR.

(Con entradas de PTI)





