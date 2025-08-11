Alejandro Garnacho deja caer otro hombre con una pista de transferencia y deja claros

Last Manchester United Transfer News con una actualización sobre el futuro de Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho del Manchester United (Imagen: Getty Images)

La carrera del Manchester United de Alejandro Garnacho casi ha terminado. Se espera que el jugador de 21 años salga de Old Trafford antes del final del verano después de que se cayó de gracia bajo Ruben Amorim.

Garnacho estuvo sujeto a un £ 60 millones de Napoli en enero, pero United decidió mantener y, en cambio, permitió a Marcus Rashford y Antony unirse a Jadon Sancho en préstamo de Old Trafford.

Si bien el argentino quedó impresionado por los parches, fue omitido de la XI inicial para la final de la Europa League contra Tottenham en mayo, lo que alentó una reacción furiosa del jugador. Desde entonces, Garnacho, junto con cuatro compañeros de equipo, ha informado a United sobre su deseo de explorar varias oportunidades este verano.

Chelsea está interesado en un trato de gran éxito para Garnacho y tiene su visión de mudarse a Stamford Bridge. Los Blues permanecen en el mercado para un nuevo delantero, a pesar de la firma de Jamie Gittens de Borussia Dortmund, y Garnacho, que se aprecia en alrededor de £ 50 millones, tienen un alto en su lista de compras.

Ahora Garnacho ha dado una nueva actualización sobre su futuro, mostrando que está esperando que su mudanza al Chelsea continúe. De hecho, el hombre del United publicó una foto en su historia de Instagram con la cabeza en las manos y parecía frustrado en el gimnasio, junto a un reloj de arena y tres puntos.

Garnacho no viajó con el resto de sus compañeros de equipo del United durante su gira para la temporada en los Estados Unidos y parece estar desanimado por la falta de movimiento en su futuro. A menudo ha publicado contenido del gimnasio en el verano, pero mostró su verdadera emoción y sentimiento en la situación.

Aunque United quiere £ 50 millones para Garnacho, Chelsea cree que pueden negociar una tarifa más baja, según los deseos del jugador para irse y el hecho de que los Rojos tienen que vender si quieren fortalecer otras áreas.

Garnacho anotó 11 goles y agregó 10 asistencias 58 juegos para los Rojos la temporada pasada y fue uno de sus mejores jugadores en Europa. No es sorprendente que el producto juvenil del ex atlético Madrid tenga amantes potenciales.

Hablando de su futuro y frustración, después de Alack del tiempo de juego en la final de la Europa League, Garnacho dijo en un comunicado: «Hasta la final, jugué cada ronda que el equipo ayudó, y hoy juego 20 minutos, no lo sé.

«La final afectará [my decision] Pero toda la temporada, la situación del club. Voy a intentar disfrutar el verano y luego ver qué pasa después. «

