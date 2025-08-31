PGRI Central Java insta a los maestros en el campo de la educación de los estudiantes, no es fácil ser activado

SEMARANG (Antara) – La Asociación Central de Maestros de Java (PGRI) de Java Central apeló a las filas de los maestros, en particular el nivel de la escuela secundaria (SMA) y equivalente a capacitar a los estudiantes para no ser provocados fácilmente como dinámica política.

«Espero que todos los ciudadanos en general, y especialmente en la familia PGRI, puedan participar en el mantenimiento de la paz», dijo el presidente de PGRI Central Java Muhdi en Semarang, el domingo.

Esperaba que los miembros de PGRI que fueran maestros como educadores darían educación a su entorno, más específicamente a sus alumnos.

«Para no ser provocado, debe tomar medidas que llame, tal vez anarquista», dijo el ex canciller de la Universidad Semarang PGRI.

Según él, la legislación permitió la entrega de ambiciones y opiniones, pero se llevó a cabo adecuadamente.

«Incluso si aún transferirá ambiciones, por favor de buenas maneras, para que no cause pérdidas más amplias para nuestras vidas», dijo.

Había estado observando la situación últimamente, temía que ya no fuera puramente como la entrega de ambiciones, porque había llevado a saqueos y otros asuntos anarquistas.

«Creo que estos serán todos los efectos para todos. Más tarde, el Rupia se debilitará, sí, los bienes serán difíciles. Debido a que la distribución también puede ser perturbada, todos seremos una pérdida. Además, si es dañino, espero que no se haga», dijo.

La destrucción de las instalaciones públicas construidas por el estado, dijo, eventualmente se convertirá en una carga para las personas porque necesita dinero para mejorar o construir nuevas instalaciones.

«Así que nuevamente ordeno, especialmente para los maestros, especialmente los maestros de secundaria, las escuelas profesionales, para que puedan participar en la capacitación de sus hijos (estudiantes, etc.) no se provocan fácilmente», dijo.

Muhdi espera que el gobierno, en particular el presidente, escuche y preste atención a las ambiciones de la comunidad, e inmediatamente cumpla con las expectativas de la comunidad, para que puedan desarrollar este país juntos.