El ministro de Relaciones Exteriores franceses visita Groenlandia en demostración de apoyo al territorio del Ártico







El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barot, insistió en que Groenlandia «no está a la venta, y criticó a los Estados Unidos por sus intenciones de tomar el control del territorio estratégico del Ártico durante una visita al domingo a su capital, Nuuk.

Barrot habló en una conferencia de prensa después de una reunión de trabajo con el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Groenlandia.

«Groenlandia no está a la venta», dijo, haciéndose eco de los comentarios similares del presidente francés Emmanuel Macron durante una visita de junio al vasto territorio semiautónomo de Dinamarca.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho repetidamente que busca jurisdicción estadounidense sobre Groenlandia. No ha descartado una fuerza militar para tomar el control de la isla ártica rica en minerales y ubicada estratégicamente.

«No volverás a hacer que una nación sea grande imponiéndote a tus vecinos y aliados», dijo Barot.

«Harás una nación grande nuevamente al contribuir a la libertad del mundo y a la capacidad de los amigos y socios para prosperar y vivir en paz y prosperidad».

Barot, quien visitó un barco militar francés amarrado en Nuuk el sábado, dijo que su viaje de dos días tiene como objetivo mostrar el apoyo de Francia a la soberanía y la libertad de Dinamarca y Groenlandia.

«Mi visita es un mensaje: Groenlandia y Dinamarca no están solos», dijo. «Europa y Francia los apoyan hoy y mañana».

A principios de esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca convocó al principal diplomático estadounidense en el país para las conversaciones después de que la principal emisora ​​nacional informó que al menos tres personas con conexiones con Trump han llevado a cabo operaciones encubiertas de influencia en Groenlandia.

A principios de esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca convocó al principal diplomático estadounidense en el país para las conversaciones después de que la principal emisora ​​nacional informó que al menos tres personas con conexiones con Trump han llevado a cabo operaciones encubiertas de influencia en Groenlandia.





