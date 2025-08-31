‘Olvidamos’ – Pep Guardiola pide a Man City colapsando en Brighton

El administrador de Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre dónde cayó su equipo en su derrota por 2-1 en Brighton.

Pep Guardiola

Pep Guardiola acusó a sus jugadores de congelarse en Manchester City cuando cayeron contra otra derrota en el soleado Brighton. Son sucesivas derrotas para los Blues después de la pérdida de la semana pasada contra el Tottenham que los deja lejos de la mesa después de un comienzo que tiene una escasez de ideal.

Después de la decepción de la temporada pasada, el gerente de City vio signos más positivos de su equipo y se veían bien en el AMEX durante la primera hora. Erling Haaland les dio una merecida primer semestre y vieron más posibilidades de anotar al comienzo de la segunda mitad.

Sin embargo, un cambio de cuatro veces de Brighton ha cambiado por completo el juego. Pronto recibieron una penalización después de que los esfuerzos de Lewis Dunk alcanzaron el codo de Matheus Nunes, y desde allí solo había un equipo que probablemente parecía estar ganando.

James Trafford parecía haber ahorrado un punto para los visitantes con una excelente salvación, pero segundos después, la pelota volvió a su vez cuando Brajan Gruda usó más juego más malo de la ciudad. Cuando se le preguntó qué cambió en la segunda mitad, Guardiola dijo que su equipo no podía obtener su organización y concentrarse después de admitir.

«El castigo. Olvidamos jugar», dijo.

«Hemos decidido jugar de inmediato, bueno, pero tienes que estar listo, estar allí. No estábamos listos para ganar el segundo [balls] Cuando sucedieron.

«El impulso siempre sucede en la Premier League, un gol puede hacer eso, pero hemos olvidado jugar. Jugamos brillantemente la primera hora.

«Hicimos mucho contra un oponente duro. Pero después del gol fue como rastros: jugamos muy bien al principio, damos un objetivo y luego somos un poco más inestables.

«Olvidamos seguir jugando. Nunca puedes dejar de jugar.

«Es solo el comienzo de la temporada. Tenemos que encontrar una manera de ganar juegos. Hemos perdido los dos últimos».

