Bengala Occidental: 34 lakh de titulares de tarjetas Aadhaar están ‘fallecidos’







Se ha descubierto que alrededor de 34 lakh de titulares de tarjetas Aadhaar en Bengala Occidental están «fallecidos» desde que se introdujo la tarjeta de identidad en enero de 2009, informaron las autoridades de UIDAI a la Comisión Electoral. Las autoridades de la UIDAI también comunicaron a la CE que alrededor de 13 lakh de personas en el estado nunca poseyeron tarjetas Aadhaar, pero que desde entonces han muerto.

La información fue compartida durante una reunión entre funcionarios de UIDAI (Autoridad de Identificación Única de la India) y el director electoral (CEO) del estado, Manoj Kumar Agarwal, en medio del ejercicio de enumeración en curso de la Revisión Intensiva Especial (SIR) de los padrones electorales. El proceso SIR está actualmente en marcha en toda Bengala Occidental para erradicar a los votantes muertos y falsos.

Los funcionarios a nivel de stand están llevando a cabo una verificación puerta a puerta mediante la distribución de formularios de enumeración basados ​​en el año 2025. padrones electorales y posteriormente relacionando los datos proporcionados por los solicitantes en esos formularios con los padrones electorales de 2002, la última vez que se celebró el SIR.

