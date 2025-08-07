Pekalongan Sasar Regency Gobierno 193,073 estudiantes y estudiantes en el programa CKG

PEKALONGAN (Antara) – El Gobierno de Pekalongan Regency, Central Java se centra en 193,073 estudiantes en 948 escuelas y estudiantes de internados islámicos en la implementación del Programa de Verificación de Salud Free (CKG).

Las lluvias de Pekalongan Fadia Arafiq en Pekalongan el jueves que el programa CKG se convirtió en parte de un intento de mejorar la calidad de la salud de los estudiantes como un paso estratégico para formar recursos humanos superiores (recursos humanos) en el futuro.

«Es por eso que invitamos a los estudiantes a no tener miedo de someterse a un control de salud. Aproveche esta oportunidad lo mejor posible, para que el estado de salud del cuerpo pueda ser conocido desde el principio», dijo.

Según él, el director y el internado islámico pueden apoyar completamente este programa, para que todos los estudiantes y los estudiantes obtengan un control de salud.

«Espero que todos los niños estén sanos, vivan durante mucho tiempo, se conviertan en una gran generación y logren sus objetivos más altos», dijo.

El jefe de la Oficina de Salud de la Regencia de Pekalongan dijo que el programa de verificación de salud se llevó a cabo sobre la base de una serie de regulaciones de los gobiernos centrales, provinciales y de distrito.

Este tipo de examen de salud, dijo, incluyó 15 artículos, desde medir el estado de los alimentos, los ojos, los oídos, el diente, hasta el índice de masa corporal (IMC).

Según él, su partido ha preparado el personal médico completo y el apoyo logístico del Ministerio de Salud con el objetivo de poder detectar el riesgo de enfermedad y el manejo, y al mismo tiempo apoyar la visión de Indonesia EMAS 2045.

«Se espera que este programa sea un impulso importante para fortalecer la colaboración entre las agencias en la mejora de la salud de los escolares y formar una generación sana, inteligente y lista para la regencia de Pekalongan», dijo.

Leer también: Semarang City Gobierno: 24,900 estudiantes han hecho CKG