«No sabemos a quién hemos votado»: Uddhav Thackeray critica a EVMS, CE







Jefe de Shiv Sena (UBT) Uddhav Thackeray El jueves, lanzó un ataque mordaz contra el gobierno de la NDA liderado por BJP, alegando que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se estaba burlando del primer ministro Narendra Modi y que el primer ministro no había emitido una fuerte refutación, informó PTI.

Dirigiéndose a una conferencia de prensa, Thackeray acusó a Modi y al ministro de Interior de la Unión, Amit Shah, de actuar más como ministros de propaganda para el BJPEn un momento en que el país requería un liderazgo decisivo para navegar serios desafíos.

«Trump se está burlando de India y Narendra Modi. No podemos responderle, y mucho menos buscar respuestas de él. Este gobierno ha fallado en el frente de la política exterior, informó PTI.

La nación necesita un primer ministro fuerte, un ministro del Interior fuerte, ministro de defensa y ministro de asuntos externos, «el primero Maharashtra Dijo el primer ministro.

Sus comentarios se produjeron poco después de que el presidente Trump impusiera un arancel adicional del 25% a los bienes indios, lo que llevó el deber total al 50%, como respuesta a las continuas importaciones de petróleo de la India de Rusia, informó PTI.

«Hoy, el Primer ministroEl ministro del Interior y el ministro de defensa funcionan más como ministros de propaganda para el BJP. Si Modi hubiera sido el primer ministro de la nación, habría visitado Pahalgam, pero eligió visitar Bihar «, dijo Thackeray.

Según lo informado por PTI, reiteró el firme apoyo de su partido a la oposición de India Bloc y desestimó cualquier especulación sobre reunirse con su primo, Raj Thackeray, fundador del Maharashtra Navnirman Sena (MNS).

«No hay necesidad de hablar sobre Raj Thackeray. No hay condiciones adjuntas por ser parte del bloque de la India de la Oposición. En lo que respecta a Raj, nosotros dos hermanos somos firmes en nuestro enfoque. Ambos lo cuidaremos», dijo Thackeray.

Thackeray se encuentra actualmente en Nueva Delhi para asistir a la reunión de Bloc de la India de la Oposición convocada por el líder del Congreso Rahul Gandhi, marcando la primera reunión física de la coalición desde su pérdida en las últimas elecciones de Lok Sabha.

Cuando se le preguntó sobre posibles candidatos para el puesto de vicepresidencial, Thackeray se negó a hacer predicciones, incluso sobre si su partido apoyaría a un nominado de la NDA si el candidato fuera un orador marathi, informó PTI.

«Hablaremos sobre estas posibilidades cuando lo sepamos. En este momento, queremos saber por qué el vicepresidente fue eliminado del cargo. ¿Dónde está el (ex) vicepresidente ahora? Este es el problema que debe discutirse», dijo Thackeray.

Bajó en gran medida a la Comisión Electoral sobre el lanzamiento de la revisión intensiva especial de las listas electorales, lo que generó preocupaciones sobre si se trataba de una implementación velada del Registro Nacional de Ciudadanos (NRC).

Thackeray también criticó el movimiento del panel de votación para no usar VVPAT en las próximas elecciones del cuerpo local en Maharashtra, según lo informado por PTI.

«Los vvpats se introdujeron cuando se plantearon dudas sobre EVM. Ahora, ¿por qué deberías pasar por el proceso de celebrar una elección? Puedes anunciar al ganador de inmediato. No sabemos a quién hemos votado, por qué celebrar elecciones», dijo.

Cuando se le preguntó sobre el viceministro principal Eknath shinde’s Visita a la capital para reunirse con el primer ministro Modi y Amit Shah, Thackeray descartó el asunto, informó PTI.

«Un traidor es un traidor. No les doy mucha importancia. Puede haber venido a conocer a sus amos», dijo Thackeray.

(Entradas de PTI)





Fuente