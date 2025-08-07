La cooperación económica IP-CEPA con Perú se firmó el 11 de agosto de 2025

Yakarta, Viva -Minister de comercio, Budi Santoso, alias Busan, el acuerdo económico integral del acuerdo económico integral de Indonesia-Perú o Indonesia-Perú (IP-CEPA), será firmado por los dos gobiernos sobre 11 Agosto 2025.

Dijo que en este momento los pasos para completar los puntos del acuerdo IP-CEPA entre los dos países también estaban siendo discutidos en Perú por un equipo de cada gobierno.

«(Acuerdo económico) con Perú el 11 del 11 (agosto) firmaremos. Así que nosotros (Mover) somos rápidos, y los amigos (equipos gubernamentales) todavía están en Perú», dijo el Ministro de Comercio en la oficina del Ministerio de Comercio, Yakarta, jueves 7 de agosto de 2025.

Ministro de Comercio, Budi Santoso Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

El Ministro de Comercio del Ministro de Comercio reconoció el esfuerzo por acelerar la finalización de IP-Cepa, porque el presidente de Perú, Dina Boluarte, fue planeado para celebrar su visita a Indonesia el 11 de agosto de 2025.

Además, Budi también aludió al desarrollo de acuerdos económicos que todavía están siendo discutidos por Indonesia con varios países, como la Unión Europea y Eurasia que se planean firmar este año

«Así que este año hay muchos acuerdos comerciales que podemos completar. Firmaremos la esperanza de que nuestro mercado, nuestras exportaciones puedan ser mayores y aumentar a otros países del mundo», dijo.

Anteriormente, el Ministro de Comercio de Busan también había dicho que en el segundo semestre de 2025, habría cinco acuerdos comerciales internacionales que el gobierno indonesio completará. Él cree que los cinco acuerdos comerciales ayudarán a expandir el acceso al mercado de los productos indonesios en los mercados extranjeros.

En el futuro cercano, el gobierno indonesio ciertamente firmará el acuerdo comercial de Acuerdo de Asociación Económica Integral de la Unión Europea (IEU-CEPA), a más tardar en septiembre de 2025.

Ministro de Comercio, Budi Santoso Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

El tercer acuerdo comercial con una negociación completa es el Acuerdo de Indonesia-Perú o IP-CEPA, con el objetivo de firmar el 11 de agosto de 2025. Luego, el cuarto acuerdo comercial, a saber, el Área de Libre Comercio de la Unión Económica de Indonesia-Euromasia (I-AEU FTA), y finalmente el Acuerdo de Comercio de Indonesia-Tunisia PTA, que también solo espera el proceso de firma.

Además, continuó con el Ministro de Comercio, hay una serie de otros acuerdos comerciales internacionales, que aún están en proceso de negociaciones. Entre otras cosas, a saber, el libre comercio de los países árabes de Indonesia en el Golfo (TLC I-GCC), el TLC de Asean-Canadá, el PTA de Indonesia-Turkiye, el PTA de Indonesia-Sri Lanka e Indonesia-Mercosur Cepa.

«Lo que hacemos en el futuro es mantener y aumentar nuestras exportaciones», dijo.