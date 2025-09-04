Pekalongan pidió apoyo del gobierno para superar el impacto de la crisis fiscal

PEKALONGAN (Antara) – El Gobierno de la Ciudad de Pekalongan, Central Java, solicitó apoyo del gobierno central para superar el impacto de la crisis fiscal y la recuperación posandarquista que tuvo lugar en el área.

El presidente del Consejo Representante Regional de la Ciudad de Pekalongan, M. Azmi Basyir, en Pekalongan, dijo el jueves que las condiciones fiscales en esta área se enfrentan actualmente con una gran presión, a saber, el problema de la tierras de dibujo posteriores al cierre (TPA) degayu y la reparación del edificio DPRD y el edificio local y local.

«La APBD de la ciudad de Pekalongan es uno de los más pequeños en Java central, mientras que todavía estamos lidiando con muchos problemas que van desde los desechos, la comunicación con el Ministerio del Medio Ambiente, hasta el impacto de las acciones anarquistas que quemaron la construcción de DPRD y las oficinas gubernamentales el 30 de agosto de 2025.

Según él, después del incendio que quemó importantes disposiciones, su partido debe pensar de inmediato en los esfuerzos de recuperación, de modo que los programas de prioridad de la comunidad que se habían planeado anteriormente no se impedían porque el presupuesto tenía que ser desviado solo para reconstruir edificios gubernamentales.

«Si nos vemos obligados a construirlo nosotros mismos, en última instancia, lo molesto por la comunidad es. No quiero que los programas para las personas planificadas sean reemplazadas por la construcción de edificios», dijo.

Dijo que su partido inmediatamente escribió al Presidente de la República de Indonesia y al Parlamento de Indonesia a través de la Comisión XI que es responsable de las finanzas y el Comité V a cargo del Ministerio de PUPR para ayudar a la ciudad de Pekalongan.

Esta recuperación post-anarquista, dijo, no podría completarse en poco tiempo, porque el proceso de reconstrucción de la infraestructura gubernamental podría ser de hasta un año o dos, además de la cuestión de transferir la transferencia a la región y los requisitos de la eficiencia presupuestaria del centro que oprimió el espacio fiscal regional.

«Es por eso que esperamos la ayuda del gobierno. Si no, este estado fiscal pesado será cada vez más difícil», dijo.

Azmi dijo que esta recuperación no se trataba solo de reconstruir el DPRD y el edificio del gobierno, sino también de mantener los servicios públicos y los programas de desarrollo comunitario para continuar como debería.

«Con el espíritu de cooperación mutua, oración y apoyo de todas las partes, estoy seguro de que podemos levantarnos de este estado difícil», dijo.

