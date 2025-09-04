





Presidente ruso Vladimir Putin ha criticado bruscamente los planes de sanciones de Europa que se dirigen a los socios económicos de Moscú, particularmente India y China, argumentando que tales medidas punitivas reflejan una mentalidad colonial anticuada y una advertencia de las repercusiones políticas para líderes en naciones con sensibilidades históricas.

Durante una interacción en los medios después de su visita de cuatro días a China el miércoles (hora local), el presidente ruso, mientras respondía a una pregunta sobre la última iniciativa de sanciones de Europa debido al conflicto en Ucrania, tomó una posición firme contra Occidente, afirmando que tales términos no deberían usarse, ya que podrían desestabilizar la posición política de los líderes en sus países.

«Tienes países como India, con casi 1.500 millones de personas, PorcelanaCon economías poderosas, pero también tienen sus propios mecanismos políticos y leyes internos. Entonces, cuando alguien te dice que te va a castigar, debes pensar cómo puede el liderazgo de esos países, de esos grandes países, que también tuvieron períodos difíciles en su historia, que tuvieron que ver con el colonialismo, con ataques con sus soberanía durante los períodos prolongados de los tiempos, tienes que entender que uno de ellos muestra debilidad, su carrera política terminará, por lo que influye en su behaviour. Así como la era colonial ha terminado, tienen que darse cuenta de que no pueden usar este término para hablar con sus socios «, dijo Putin.

A pesar de la tensión, Putin expresó optimismo sobre una resolución diplomática, diciendo: «Pero, en última instancia, las cosas se resolverán, todo tomará su lugar y veremos un diálogo político normal nuevamente».

Putin describió más allá el Ucrania El conflicto como un mero «pretexto» por parte de las potencias occidentales para tomar estas medidas punitivas más amplias contra los países que mantienen fuertes lazos económicos con Rusia.

Descalló la relevancia de la situación de Ucrania a las recientes acciones comerciales, señalando que la narrativa estaba siendo explotada deliberadamente para justificar las restricciones y aranceles comerciales que, en realidad, sirven a agendas políticas o económicas no relacionadas.

«Bueno, sorprendentemente, casi no mencionamos esto en nuestras conversaciones porque en realidad no es algo que nos preocupe. Porque la situación de Ucrania es solo un pretexto para dar varios pasos contra los países que tienen lazos económicos con nosotros», afirmó.

También señaló la imposición de aranceles adicionales en Brasil A principios de agosto, como un ejemplo de sanciones que no tenían conexión directa con el conflicto de Ucrania.

El líder ruso argumentó que la verdadera razón detrás de muchas de estas sanciones radica en crecientes desequilibrios económicos entre Occidente, particularmente los Estados Unidos, y otras economías importantes como India, China y Brasil.

«Existe una desproporción comercial entre Estados Unidos e India o con China, pero no hay una situación entre Brasil y Estados Unidos, por ejemplo. Y, por cierto, Brasil enfrentó aranceles adicionales sobre el 6 de agosto, aunque la fecha límite fue el 8 de agosto. Entonces, ¿qué tiene que hacer con esto con esto? Comercio, pero creo que deberían abordarse mediante negociaciones «, agregó el presidente ruso.

Este comentario fue una respuesta a las preocupaciones económicas mundiales derivadas de las políticas arancelas introducidas por el presidente de los Estados Unidos. Donald Trumpque han causado fricción con ciertos países en el escenario internacional, particularmente las tarifas que ha impuesto a India y China.

Nueva Delhi se enfrenta a las incertidumbres globales debido a las mayores tensiones económicas después de la imposición de los Estados Unidos de una tarifa del 50 por ciento sobre las importaciones indias, incluido un 25 por ciento adicional debido a su compra de petróleo crudo ruso, que, según Washington, alimenta los esfuerzos de Moscú en su conflicto con Ucrania.

