‘Era esencial’: las dos razones de Jeff Stelling por las cuales la ventana de transferencia de Man United era ‘pobre’

Manchester United ha gastado más de £ 200 millones en un nuevo talento y da la bienvenida a personas como Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, pero Jeff Stelling cree que ha sido un verano sombrío para los Demonios Rojas

Manchester United ha firmado varios jugadores nuevos este verano (Imagen: Getty Images)

Jeff Stelling es de la opinión de que el Manchester United ha tenido una ventana de transferencia «mala» después de no haber abordado dos problemas importantes.

Ruben Amorim recibió el apoyo de la Junta este verano cuando buscó mejorar el equipo que heredó de Erik Ten Hag. Y aunque Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko gastan más de £ 200 millones en Matheus Cunha, parece fértil a primera vista, el Stelling cree que el club ha pasado por alto dos áreas cruciales del campo; La sala de máquinas del equipo y entre los palos.

Hablando de hablar sobre la necesidad de mejorar un mediocampo envejecido, dijo el antiguo fútbol de Sky Sports el sábado: «Las dos razones principales por las que creo que United tuvo una mala ventana de transferencia es que tuvieron que traer a alguien con una motocicleta en ese centro del campo».

«Pensé que era absolutamente esencial y no hicieron eso. Sí, tienen a Kobbie Mainoo, pero él no tiene el tipo de piernas que se necesitan para conducir ese centro del campo por delante».

El verano de Mainoo en Old Trafford tiene un controvertido, dado que el talento inglés esperaba dejar al club prestado después de que no recibió a Bruno Fernandes en el XI inicial. Sin embargo, Amorim no quería despedirse de su equipo con su equipo, y les dijo a los periodistas el mes pasado: «Quiero que Kobbie se quede y tiene que luchar por su lugar.

«Necesitamos Kobbie. Eso no va a cambiar. Los jugadores no juegan con decepcionados, pero todos tendrán oportunidades. Tienes que pelear durante la semana».

No se permitió a Mainoo irse al final, pero los Red Devils hicieron muy poco para fortalecer su envejecimiento en el centro del campo. Aunque estaba vinculado a Carlos Baleba para grandes partes de la ventana, el precio de la estrella de Brighton Van de Ster resultó ser demasiado caliente por el momento, especialmente en vista del hecho de que Amorim había gastado una gran parte del gatito del club en una nueva línea de ataque.

Jeff Stelling no está impresionado por la compañía de verano de Manchester United (Imagen: papá)

Sin embargo, Stelling también criticó la elección del club de invertir en el portero de 23 años, Senne Lammens, quien se unió a United en un cambio de £ 18.2 millones de Royal Amwerp el día de la fecha límite. Mientras que los Red Devils estaban conectados con un inquieto Emiliano Martínez de Aston Villa, finalmente optaron por Lammens, quien es el junior argentino durante nueve años y demuestra como una opción mucho más barata a la cara de las cosas.

Aunque trae el beneficio de los jóvenes al equipo de Amorim, pierde la experiencia vital de la Premier League que contiene Martínez, de 32 años, dado que Villa lo ha impresionado en los últimos cinco años y también tiene experiencia con el Arsenal. Y es algo que la declaración cree que quizás ha sido increíblemente beneficioso en el futuro.

Agregó: «Y fueron por la opción barata para los guardianes. Lammens puede ser un arquero fantástico, pero es un paso gigantesco para él jugar para Royal Amberes para 12.00 personas en la Liga Belga a una gran multitud en Old Trafford.

Senne Lammens fue un día de fecha límite -wooks para el Manchester United (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

Aunque Amorim declaró que estaba contento con la configuración de su portero antes en la ventana, la táctica portuguesa ha notado agujeros en los partidos de Altay Bayindir y Andre Onana.

Hasta ahora, Bayindir ha registrado esta temporada en cada uno de los tres partidos de la Premier League de United y fue tomado bajo fuego por la derrota por 1-0 de los Red Devils para el Arsenal. El jugador de 27 años condujo una aprobación de una esquina, permitiendo a Riccardo Calafiori colarse en el poste de atrás y marcar el gol ganador del juego.

Mientras tanto, Onana se desplegó el mes pasado durante la colisión del Club Carabao del Club Carabao del United con Grimsby Town, donde también fue desconectado por errores que llevaron a la competencia a tener una ventaja de 2-0 en el descanso. A pesar de los goles de Mbeumo y Harry Maguire, quienes llegaron la colisión, finalmente fueron expulsados ​​después de un tenso tiroteo de penalización.

Hasta ahora fue una bolsa de mezcla con resultados en la competencia para United, con una victoria, una pérdida y un empate en su nombre de sus tres primeros, y Amorim sin duda esperará una versión más inspirada cuando regresen del descanso internacional para el Derby de Manchester vendrán el domingo 14 de septiembre.