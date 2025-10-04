Pekalongan Ciudad creciente actores comerciales impuestos que controlan el marketing digital

PEKALONGAN (Antara) – El gobierno de la ciudad de Pekalongan, Java central, atrajo a las compañías micro y pequeñas y medianas para controlar el marketing digital mediante el uso de tecnología de inteligencia artificial, de modo que los productos producidos continúen creciendo y el mercado es más amplio.

El Secretario Regional de la Ciudad de Pekalongan, Nur Priyantomo en Pekalongan, dijo el sábado que su partido está comprometido a construir un ecosistema comercial creativo favorable al facilitar las licencias, que extiende el soporte de marketing digital para expandir el acceso al mercado de las compañías micro y pequeñas y medianas.

«Ahora el marketing de Batik ha cambiado de las transacciones tradicionales al marketing digital. Me aseguro de que las MIPYM de Batik todavía existan y continúen creciendo», dijo.

Dijo que su partido era optimista de que a través de actividades de coaching y socialización y ayudar a la promoción a actores de MIPYME hasta ahora los aumentaría para continuar innovando, de modo que sus productos como Batik Crafts están muy a favor de los mercados locales y extranjeros.

Por ejemplo, dijo, Batik Innovation Patrimo de color natural (ecológico), ahora también cada vez más de la demanda por parte de personas extranjeras como Italia (Europa) y Dubai (Midden -east).

«El tema del cambio climático es importante, por lo que los extranjeros prefieren el batik del color natural», dijo.

Dijo que en un intento de mejorar la economía en las regiones, su partido también había elaborado una agenda de promoción de Batik que se llevará a cabo en el Centro de la Villa Batik de Pekalongan y participó en Inacraft en Yakarta.

«Esperamos que a través de diferentes actividades que generen sus empresas en ambas exposiciones, capacitación y entrenamiento para actores de MIPYME compitan en mercados extranjeros y locales», dijo.

