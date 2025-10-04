El ciclón Shakhti se intensifica sobre el Mar Arábigo cerca de la costa de Gujarat







Ciclón shakhtiLa primera tormenta ciclónica en el Mar Arábigo en la temporada posterior al monzón, se movió hacia Dwarka frente a la costa de Gujarat el viernes y se esperaba que se intensifique aún más, dijo la oficina meteorológica.

La tormenta ciclónica sobre el mar del noreste de Arabia se movió hacia el oeste-noroeste con una velocidad de ocho kmph durante las últimas seis horas, y yacía centrada en 2030 horas el viernes, en la misma región, a casi 300 km al oeste de Dwarka, a 330 km al sur-suroeste de Karachi (Pakistán) y a 360 km al oeste de Porbandar.

Es probable que Shakhti, un nombre dado por Sri Lanka, se mueva inicialmente hacia el oeste y luego el oeste-suroeste, intensificándose aún más en una tormenta ciclónica severa el sábado por la mañana.

«A partir de entonces, es probable que continúe moviéndose hacia el oeste-suroeste y llegue a las partes centrales del norte y adyacente del Mar Central de Arabia antes del 5 de octubre,» el boletín meteorológico emitido por el Departamento de Meteorología de la India dicho.

Bajo la influencia de la tormenta ciclónica, es muy probable que las condiciones del mar sean ásperas de muy ásperas a lo largo y fuera de la costa de Gujarat-North Maharashtra y la costa de Pakistán hasta el domingo.

La oficina del clima ha advertido a los pescadores que no se aventuren en el mar del noroeste de Arabia, adyacentes en áreas del mar del noreste de Arabia, Mar Central de Arabia y a lo largo y fuera del Gujarat-North Costas de Maharashtra hasta el martes.

En los últimos años, tormentas como Tauktae (2021) y Biparjoy (2023) se han formado en el Mar Arábigo, que ha sido testigo de menos ciclones en comparación con la Bahía de Bengala.

Según el pronóstico actual, es probable que la tormenta ciclónica permanezca en alta mar e se intensifique en los próximos dos días. Se espera que pierda vapor desde el lunes por la mañana en adelante, dijo la oficina meteorológica.

Mientras tanto, el Departamento de Meteorología de la India (IMD) ha emitido advertencia de ciclón `Shakhti` para algunos distritos de Maharashtra, con advertencia de ciclones de alta a moderada entre el 3 y el 7 de octubre.

Según el comunicado, la advertencia cubre MumbaiThane, Palghar, Raigad, Ratnagiri y Sindhudurg. Es probable que la velocidad del viento, llegando a 45-55 kmph y ráfagas a 65 kmph, prevalezca sobre la costa de Maharashtra norte entre el 3 y el 5 de octubre.

La velocidad del viento puede aumentar dependiendo de la intensidad del ciclón. Las condiciones del mar son muy ásperas, y se esperan mares agitados a lo largo de la costa de la Nada Maharashtra hasta el 5 de octubre.





