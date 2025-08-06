PEKALONGAN (Antara) – El Ayuntamiento (Pemkot) de Pekalongan, Java central, en una serie de acciones nutritivas y controles de salud libres (CKG) intensificó sangre que contribuye a los estudiantes de secundaria como un intento de prevenir la anemia y el timel.

El jefe de la Oficina de Salud de la Ciudad de Pekalongan, Slamet Budiyanto en Pekalongan, dijo el miércoles que el programa de acción alimentaria y la concesión de tabletas de hierro eran parte de la promoción de convergencia de Stunting, al mismo tiempo tomado en regencias/ciudades en el centro de Java.

«La prevención del retraso en el crecimiento no solo puede hacerse como bebés o niños pequeños, sino que debe comenzar con la adolescencia, especialmente las mujeres jóvenes. Son madres potenciales, y si su estado de salud es bueno, podrán dar a luz a una generación sana en el futuro y obstaculizar libremente», dijo.

Según él, los resultados de la investigación de los niveles de hemoglobina (HB) en mujeres jóvenes que demostraron que el número todavía era bastante alarmante que se registró que alrededor del 40 por ciento de los niños en la escuela experimentan anemia, lo que significa que 4 de las 10 mujeres jóvenes están desaparecidas en su sangre.

«Esto es bastante alarmante. Este número muestra la necesidad urgente de intervenciones nutricionales, especialmente en grupos adolescentes. Esta anemia es causada por una gran dieta que carece de hierro y falta de educación cuando las mujeres jóvenes comienzan a menstruarse», dijo.

Dijo que la administración de tabletas de sangre se realizó y supervisó de manera planificada, especialmente durante la menstruación, porque en esta fase el cuerpo de una niña necesitaba más hierro.

«Este programa se centra no solo en la distribución de tabletas, sino que también se centra en aspectos de la educación y los cambios de comportamiento. Los trabajadores de la salud que están presentes en la escuela también ofrecen asesoramiento nutricional, la importancia del desayuno, el consumo de alimentos nutritivos y el mantenimiento de la higiene personal», dijo.

Espera que este programa reciba apoyo activo de las escuelas, los padres y la comunidad en general, especialmente al proporcionar comprensión a los adolescentes sobre la importancia de mantener la ingesta nutricional y las tabletas aplicadas regularmente aplicadas por la sangre.

«El papel de los padres también es importante, especialmente las madres en el hogar para recordar a sus hijas que beban la tableta regularmente. Deje que los niños no solo sean acusados de conocimiento académico sin atención a sus aspectos de salud física», dijo.

Según él, el programa de acción alimentaria y la asignación de esta tableta aplicada de sangre se convirtieron en parte de un paso estratégico para preparar la generación de oro de 2045.

«Al garantizar que los adolescentes se vuelvan saludables, fuertes y libres de anemia hoy, nacerá una generación futura más productiva y competitiva», dijo.

