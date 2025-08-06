James Cameron advierte sobre el apocalipsis de estilo Terminator si AI usa en armas

James Cameron puede estar explorando Cómo la inteligencia artificial Puede ayudar a ayudar a dirigir las películas de gran éxito, pero todavía es consciente de que su franquicia «Terminator» podría convertirse en realidad si AI entra en las manos equivocadas. En una entrevista con Piedra rodante Para promover el lanzamiento del libro de «Ghosts of Hiroshima», que planea adaptarse a una película, el director ganador del Oscar «Titantic» y «Avatar» dijo que una carrera armamentista que depende de la IA es algo peligroso.

«Creo que todavía existe el peligro de un apocalipsis de estilo ‘Terminator’ donde se unes a la IA junto con los sistemas de armas, incluso hasta el nivel de los sistemas de armas nucleares, el contraataque de defensa nuclear, todo eso», dijo Cameron. «Debido a que el teatro de operaciones es tan rápido, las ventanas de decisión son tan rápidas que tomaría una superinteligencia poder procesarlo, y tal vez seremos inteligentes y mantenemos a un humano en el ciclo. Pero los humanos son falibles, y se han cometido muchos errores que nos han puesto en el borde de los incidentes internacionales que podrían haber llevado a la guerra nuclear. No sé».

«Siento que estamos en esta cúspide en el desarrollo humano, donde tienes las tres amenazas existenciales: el clima y nuestra degradación general del mundo natural, las armas nucleares y la superinteligencia», agregó. «Todos son un poco manifestantes y alcanzan su punto máximo al mismo tiempo. Tal vez la superinteligencia es la respuesta. No lo sé. No estoy prediciendo eso, pero podría ser».

Cameron «El terminador«La franquicia comenzó en 1984 con Arnold Schwarzenegger en el papel principal. La película está ambientada en un mundo donde una red de defensa artificialmente inteligente conocida como Skynet se ha vuelto consciente de sí mismo y ha conquistado la humanidad.

En lo que respecta a Hollywood y Ai, Cameron dijo en una entrevista viral con Noticias de CTV En 2023, dudaba de que AI pudiera encontrar una «buena historia» que pudiera reemplazar a los guionistas.

Según Cameron: «Simplemente no creo personalmente que una mente incorpórea que solo regurgite lo que otras mentes encarnadas han dicho: sobre la vida que han tenido, sobre el amor, la mentira, sobre el miedo, sobre la mortalidad, y simplemente ponerlo todo en una ensalada de palabras y luego registrarlo … No creo que haya algo que alguna vez tenga algo que va a mover una audiencia. Debes ser humanos para que no escriba a quien no escriba a todos los que no saben que hay que escribir eso. guión de guión «.

Pero Cameron está pensando en cómo la IA puede ayudar a facilitar el cine de gran éxito en medio de los costos de producción disparados. El director anunciado En septiembre de 2024, se unía a la Junta Directiva para la IA de estabilidad, la compañía detrás del modelo de texto a imagen de difusión estable. Dijo en el Podcast «Boz to the Future» A principios de este año, el futuro del exitoso cine depende de poder «reducir el costo de [VFX] por la mitad «.

«Si queremos continuar viendo los tipos de películas que siempre me ha encantado y que me gusta hacer y que iré a ver: ‘Dune’, ‘Dune: Parte dos’, o una de mis películas o grandes efectos pesados, CG pesados, tenemos que descubrir cómo reducir el costo por la mitad», dijo Cameron sobre cómo AI podría ser útil. «Ahora, eso no se trata de despedir a la mitad del personal y a la compañía de efectos. Se trata de duplicar su velocidad hasta su finalización en un tiro determinado, por lo que su cadencia es más rápida y su ciclo de rendimiento es más rápido, y los artistas pueden seguir adelante y hacer otras cosas geniales y luego otras cosas interesantes, ¿verdad? Esa es mi tipo de visión para eso».

Dirigirse a Sitio web de Rolling Stone para leer la última entrevista de Cameron en su totalidad.