Cirugía de línea por línea del equipo del Equipo Nacional Sub-17 indonesio en la Copa de Independencia de 2025

Yakarta, Viva – Equipo Nacional Indonesio U 17 se someterá a un juicio importante antes de actuar en Copa del Mundo U 17 2025 en Qatar. El equipo de atención de Nova Arianto está programado para actuar en el evento Copa de independencia 2025, que se llevará a cabo del 12 al 18 de agosto de 2025 en el estadio principal de Sumatra del Norte, Medan.

Leer también: ¡Un breve perfil de 3 oponentes del equipo nacional U-17 indonesio en la Copa de Independencia de 2025, todos los participantes de la Copa Mundial!



El siguiente es un análisis del equipo del equipo nacional de Indonesia U -17 para la Copa de Independencia 2025 basada en la lista oficial de 30 jugadores publicados por PSSI.

Lista completa de 30 jugadores del equipo nacional indonesio U -17 en la Copa de Independencia de 2025

Kiper (3)

Leer también: Estos son 3 oponentes del equipo nacional U-17 indonesio en la Copa de Independencia de 2025, las guerras de las Guerras de la Copa Mundial Sub-17



M. Nur Ichsan

Dafa Gasemi

Rendy Razzaqu

Bek (12)

Leer también: Independence Cup es la valiosa experiencia del equipo nacional indonesio sub-17 antes de la Copa Mundial Sub-17



Yo putu panji apriawan

Matthew Baker (Diáspora/Melbourne City)

Algazani Dwi Sugandi

Djone Alexander

Putu ekayana yoga

Ida Bagus putu Cahya

Azizu Milanesta

Pandu Aryo

Daniel Alfredo

Eizar Jacob Tanjung (Diáspora/Sydney FC II)

Fabio Azkairawan

Cocinando el sanidan



Jugador del equipo nacional indonesio sub-17 Foto : https://x.com/timnasindonesia

Mediocampista (5)

Ilham Romadona

M. Azhar Muzakki

Evandra Florasta

Noha Pohan – Diáspora / NAC Breda)

Nazriel Alfaro

Atacante / extremo (10)

Rafi Rasyiq

Dimas adi praseteto

Muhammad Zahaby Gholy

Fardhan y

Fandi Ahmad

Alberto Alberto Hengga

Aaron Suitela (Diáspora/Australia)

Alfaro dwi santosa

Mochamad mierza firjatullah

Aldiyansyah Taher

Análisis por sección de escuadrón

1. Kiper

Dafa Gasemi apareció como la primera opción basada en su actuación en la Copa Asiática U -17 2025. Rendy Razzaqu era una opción adicional con un buen disco de distribución de pelota desde atrás. La consistencia de Nur Ichsan sigue siendo una capital importante.

2. Línea de defensa

El paquete de defensa es bastante sólido con la existencia de I putu Panji como el capitán y el defensor central experimentaron en la Copa Asiática 2025. La presencia de Matthew Baker, que compitió en la ciudad de Melbourne, dio diferentes opciones técnicas y físicas. También lleno de jugadores de la diáspora como Eizar Jacob, fortalece la profundidad de la rotación.

3. Centrocampista

El núcleo del centro del campo se construyó en una combinación de la visión de Fabunahing, como Evandra Flosta y Nazriel Alfaro, completo con el arduo trabajo de M. Azhar Muzakki y la capacidad de distribuir Ilham Romadona. Noha Pohan ofrece una nueva dimensión desde la perspectiva de los juegos basados en la diáspora con horas de vuelo europeas.

4. Ataque

Como máquina de portería de un equipo, se espera que Zahaby Gholy, Rafi Rasyiq y Mierza Firjatullah proporcionen productividad de primera línea. Aaron Suitela se convirtió en el jugador más explosivo a través de récords de doble herencia y individuales en Australia. Esta formación proporciona flexibilidad para suprimir la defensa del oponente.

El equipo traído por Nova Arianto combinó jugadores locales y diáspora con un alto potencial. La combinación de experiencia de la Copa Asiática y la diáspora de talento 2025 proporciona una profundidad técnica y física. La prueba en la Copa de Independencia 2025 será un punto de referencia importante para su preparación en la Copa Mundial U -17 2025.