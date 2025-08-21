Oficina Regional de Kemenkum y DWP Central Java compartió amor en el orfanato

SEMARANG (Antara) – La Oficina Regional del Ministerio de Derecho en Java Central celebró una actividades mensuales de servicios sociales al apoyar a los huérfanos en el orfanato en el entorno de Semarang. En esta actividad, 73 niños que fueron promovidos en el orfanato Fadhilah Ihsan recibieron ayuda de la Oficina Regional de la Oficina Regional del Ministerio de Derechos y los Derechos Humanos de la Asociación Central de Java y Dharma Wanita, miércoles (8/20).

El evento fue recibido con agradecimiento por Ustaz Sumarna, uno de los gerentes de orfanatos, que expresó su gratitud por la atención y el apoyo que se le dio a los hijos de sus hijos.

«Es un honor para nosotros la llegada de los invitados de la oficina regional. Debido al apoyo y la ayuda del Ministerio de Derecho y Coordinación, así como el inicio de la registro de esta Fundación en 2019», dijo Sumarna.

«Estamos muy agradecidos por esta ayuda, lo que ciertamente es muy significativo para los niños en nuestro orfanato», continuó.

Danang, un representante de la Oficina Regional del Ministerio Coordinador de Java Central, explicó que esta actividad era un programa de rutina que se llevaba a cabo todos los meses. Los empleados de la Oficina Regional del Ministerio de Derechos y la Asociación Dharma Wanita han reservado parte de su fortuna para ayudar a los huérfanos en el Semarang y sus alrededores.

«Esperamos que esta actividad pueda ofrecer beneficios y felicidad para los niños necesitados. Al mismo tiempo, solicitar oración para que se lance la oficina regional al realizar sus deberes para ofrecer los mejores servicios públicos», agregó Danang.

En la ocasión, el presidente del Ministerio de Derecho Central de Java y la Oficina Regional, Wiwik Heni Susila Wardoy, acompañado por los miembros de Efi Tjasdirin y DWP se tomó el tiempo de mirar alrededor del orfanato que se usaba como un medio para desarrollar la independencia de los estudiantes. Al igual que el área de hidropultura, los estanques de bagre y las plantaciones, cuyo objetivo principal es apoyar las necesidades alimentarias de los estudiantes y las instalaciones.

Esta actividad de los servicios sociales es la prueba de la dedicación y la preocupación de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho y la Secretaría de Java Central para el bienestar social y la educación de los niños que tienen menos suerte, y se espera que continúe como una forma de contribución positiva a la comunidad.