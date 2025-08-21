¿Es cierto que 7 autos de pasajeros son uno de los favoritos en Indonesia? Estos son los datos

Yakarta, Viva – Móvil Se sabe que la capacidad de siete pasajeros es única porque solo se vende bien en Indonesia, en contraste con muchos otros países que prefieren los automóviles o sedanes de la ciudad.

Este fenómeno refleja la cultura de las familias extendidas y las necesidades de alta movilidad conjunta en el país, y se ha visto desde la década de 1980.

En el período 2020, venta Los automóviles en Indonesia se desplomaron drásticamente debido a los pandemi, solo se registraron alrededor de 532,407 unidades de todo el segmento. Esta disminución es un fondo desafiante, pero el segmento siete plazas Todavía muestra durabilidad en comparación con cinco pasajeros.

Siete pasajeros, especialmente modelos compactos de MPV como Toyota Avanza, Calya y Daihatsu Sigra, aún dominan a pesar de que el mercado cae. Por otro lado, cinco pasajeros como Honda Brio todavía lograron sobrevivir en la lista de modelos mejores de venta.

Las ventas mejoraron en 2021 con un total de alrededor de 887,202 unidades, pero el segmento de vehículos de tres cero se mantuvo superior gracias a su practicidad y capacidad. El auto de la ciudad modelo dos filas como Brio todavía existe, pero el mercado comenzó a ser desplazado.

En 2022, las ventas nacionales alcanzaron alrededor de 1,048,040 unidades, lo que significa una recuperación estable. Los siete segmentos de pasajeros siguen siendo excelentes gracias a su eficiencia y funcionalidad en las familias indonesias.

En 2023 también tocó la cifra de alrededor de 1,005,802 unidades, acercándose al registro antes de la pandemia. El modelo MPV de siete pasajeros continúa dominando el mercado, mientras que los cinco pasajeros de City Car Five están cada vez más en la lista de mejores ventosas.

En 2024, las ventas de mayorías cayeron alrededor del 13.9 % a 865,723 unidades, afectando automáticamente ambos segmentos. Sin embargo, modelos como Daihatsu Sigra que pueden acomodar a siete personas siguen siendo altas en ventas: 44,963 unidades y se convierten en una de las mejores ventas.

La siguiente es una lista de los autos más vendidos para el período 2020-2024, resumido Viva Automotive De los datos combinados de la industria de vehículos motorizados (Gaikindo), jueves 21 de agosto de 2025:

2020: Honda Brio

2021: Toyota Avanza

2022: Honda Brio

2023: Toyota Kijang Innova

2024: Toyota Kijang Innova