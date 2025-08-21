La decisión de transferencia de la ciudad del hombre ‘perfecto’ que puede formar el futuro

Sverre Nypan completó un movimiento de préstamos a Middlesbrough esta semana y fue un interruptor que fue analizado cuidadosamente por Manchester City y el jugador

Sverre Nypan probablemente nunca se apresuraría por su salida del préstamo.

El mediocampista muy apreciado de Manchester City ha completado un Switch to Championship Club Middlesbrough esta semana, que ganó una carrera con contenido brillante por su firma.

Nypan solo llegó a Etihad hace un mes, pero siempre estaba destinado a irse este verano para continuar su desarrollo.

City quería que el paso correcto para el club correcto y Nypan en sí fuera diligente en la toma de decisiones.

El joven de 18 años no se apresuró a la ciudad porque habían estado interesados ​​en todos los mejores clubes europeos en los últimos 12 meses. El adolescente, y aquellos que están cerca de él, querían asegurarse de que el siguiente paso en su carrera en ciernes fuera el correcto que había decidido abandonar el lado noruego Rosenborg, donde hizo su debut cuando tenía 15 años.

City ganó esa carrera y ahora Boro ha ganado la siguiente. En las últimas temporadas, el Riverside Club ha enumerado una reputación de ayudar a los jóvenes talentos a desarrollarse después de haber tomado a Ben Doak de Liverpool en el último período y Cameron Archer unos años antes de Aston Villa.

City también tiene una estrecha relación con Boro con Micah Hamilton, Morgan Rogers y Zack Steffen en el noreste en los últimos años, mientras que el director ejecutivo de Boro, Neil Bausor, es amigo de Brian Marwood, director de fútbol global.

Los Blues querían el fútbol de campeonato de Nypan, un nivel que creen que es el paso correcto entre el alto vuelo de Norwegian y la Premier League.

El jugador también quería quedarse en Inglaterra esta temporada para adaptarse al estilo del fútbol y establecerse en el país. Esta es la primera vez que Nypan ha vivido fuera de casa y la sensación del jugador y aquellos que están cerca de él fue que la estadía en Inglaterra ofrecería la mejor oportunidad de establecer y al lado del campo.

Hubo interés en los toplubs en el extranjero, incluidos Girona y Lyon, mientras que otros campeonatos también estaban entusiasmados, pero la ciudad y el jugador sienten que Boro se adapta mejor a la próxima fase de su carrera.

«Ese (un préstamo) era el plan», dijo Nypan, quien habló con los medios de comunicación de Boro’s Club después de sellar su movimiento. «Por supuesto que es realmente, muy difícil ir en el primer equipo (en la ciudad), por lo que tienes que jugar cuando tienes mi edad.

«Así que espero poder venir a Middlesbrough y ayudar al equipo tanto como sea posible y no puedo esperar para llegar al equipo y conocer a los jugadores».

Nypan ha conocido a la ciudad en las últimas semanas. Llegó después de la Copa Mundial del club y no formó parte del equipo itinerante que Palermo jugó en la única temporada anterior, amigable para la temporada.

En cambio, permaneció en Manchester, quien se encontró con los que se encuentran detrás de escena, se adaptaron a su nuevo entorno y se estableció en el entrenamiento.

«Por lo general, tiene personas y jugadores y así se conoció», dijo sobre su tiempo con City hasta ahora.

«He entrenado un poco, no tantos juegos, pero aún no he usado ese uso del fútbol inglés, pero es por eso que he transferido a Middlesbrough.

«Puedes acostumbrarte al fútbol inglés, es un poco diferente del fútbol noruego, por lo que es perfecto y espero poder aprender lo más posible el próximo año».

La esperanza es que la curva de aprendizaje ayude a la transición de Nypan al equipo senior en la ciudad. Pep Guardiola lo considera como jugador del primer equipo y hay altas expectativas del centrocampista.

City surgió a principios de este verano como los contendientes más importantes para su firma y Nypan visitaron varios clubes antes de que decidiera su próximo paso, con la mayor cantidad de pesas europeas que al mediocampista le gustaría aterrizar.

«Fue mucha especulación», admitió Nypan. «Todos escriben sobre todo, por lo que ya no puedes mantener nada privado, pero así es.

«Pero cuando llegó City, era un plan realmente agradable y también es un club fantástico. Estoy súper, muy agradecido por la posibilidad de que me dieron. Estoy muy feliz con eso».