Michelle Ziudith comparte sus impresiones durante el rodaje en Alas Roban

Solo (ANTARA) – La artista de cine Michelle Ziudith compartió sus impresiones mientras filmaba en Alas Roban durante el evento de bienvenida del elenco de Alas Roban Film en Solo Paragon Mall, Java Central, el sábado.

“Lo interesante es que se rodó directamente en Alas Roban, lo que obviamente todavía está muy prohibido allí y el lugar sigue siendo muy sagrado”, dijo el personaje que interpreta a Sita.

Dijo que el equipo de producción cinematográfica de Alas Roban decidió filmar directamente en el lugar de Alas Roban para capturar la impresión mística de ese lugar.

«Decidimos filmar directamente en el lugar, lo que significa que hay cosas que puedes hacer y hay cosas que no puedes hacer. Aunque el lugar sigue siendo sagrado, el equipo decidió continuar filmando allí, donde todavía hay un aire de misterio y un lugar de tragedia», dijo.

Dijo que, lamentablemente, el propio Roban tenía muchas historias legendarias y misteriosas.

«Muchas tragedias sucedieron allí, así que finalmente se filmó. Pero aunque es de terror, la historia está muy cálida. La historia de la señora Sita y Gendis, esta película es a la vez aterradora y conmovedora», dijo.

Otra intérprete, Taskya Namya, que interpreta al personaje de Tika, admitió que quedó impresionada por la unión creada por el elenco y el equipo de producción.

«Creo que es porque me reencontré con Michelle hace 12 años. Esta es la primera película de terror con Michelle, nos conocimos por primera vez en FTV. Gracias a Dios la química con todo el elenco fue fácil, el director también fue fácil», dijo.

Al igual que Michelle, Taskya dijo que había una historia conmovedora en la película.

«Si buscas terror, definitivamente estará ahí, pero la historia final te hará llorar y extrañar a tu madre», dijo.

Mientras tanto, la película Alas Roban cuenta la historia de una madre llamada Sita que lleva a su hijo Gendis, interpretado por Fara Shakila, a trabajar a Semarang. Gendis se cuenta como un niño con visión limitada.

Para llegar a Semarang, los dos abordaron el último autobús que atravesaba un bosque encantado llamado Alas Roban.

A mitad del viaje, el autobús en el que viajaban se averió y desde entonces Gendis comenzó a escuchar voces extrañas, a dibujar símbolos misteriosos y a experimentar trance todas las noches.

Con la ayuda de su prima Tika (Taskya Namya) y Anto (Rio Dewanto), un conductor de ambulancia que comprende el mito de Alas Roban, Sita descubre que Gendis está siendo atacado por Dewi Raras (Imelda Therinne), quien está enojada porque su promesa ritual ha sido olvidada hace mucho tiempo. Para salvar a su hija, Sita debe regresar a Alas Roban con el guardián espiritual Bu Emah (Dewi Pakis) y realizar el ritual final antes de que llegue la noche santa.