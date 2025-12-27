Las 10 monedas más débiles del mundo en 2025, ¡Indonesia la número 5!

Jacarta – tipo de cambio divisa atrae la atención mundial porque refleja la fortaleza fundamental de la economía de un país. En medio del predominio del dólar estadounidense (EE.UU.) como la moneda más negociada del mundo, a pesar de que la moneda del Tío Sam no es la más fuerte del mundo.

A medida que el tipo de cambio frente al dólar estadounidense sube y baja, varios países enfrentan fuertes presiones sobre sus tipos de cambio. De hecho, se necesitan decenas de miles de unidades de moneda local para cambiar 1 dólar estadounidense.

Citado el domingo 28 de diciembre de 2025, Forbes resume una lista de las diez monedas más débiles del mundo basada en datos de tipos de cambio al 1 de diciembre de 2025. Esta evaluación se mide por la cantidad de unidades necesarias para obtener 1 dólar estadounidense.

Varios países de la región del sudeste asiático están incluidos en esta lista, incluidos Indonesia ocupó el quinto lugar. ¡Desplácese hacia abajo para obtener información completa!

Ilustración de las monedas del mundo

1. Libra libanesa (LBP)

La libra libanesa es actualmente la moneda más débil del mundo. El valor es sólo de alrededor de 0,000011 dólares estadounidenses por libra esterlina o el equivalente a 89.556 libras esterlinas por dólar estadounidense. La presión económica prolongada, la alta inflación, una crisis bancaria y la inestabilidad política han provocado que el tipo de cambio libanés se desplome en los últimos años.

2. Rial iraní (TIR)

En segundo lugar se encuentra el rial iraní, con un valor de 0,000024 dólares estadounidenses, lo que significa que 1 dólar estadounidense equivale a 42.112 riales. Las sanciones económicas internacionales, el acceso limitado al comercio global y las presiones geopolíticas siguen pesando sobre la estabilidad de la moneda de este país exportador de petróleo.

3. Dong vietnamita (VND)

Moneda de Vietnam (Dong vietnamita)

El dong vietnamita ocupa el tercer lugar con un tipo de cambio de 0,000038 dólares estadounidenses, o alrededor de 26.345 dong por dólar estadounidense. La desaceleración de las exportaciones y el impacto de la política monetaria global, especialmente las altas tasas de interés en Estados Unidos, fueron los principales factores del debilitamiento de la moneda vietnamita.

4. Kip laosiano (LAK)

Kip Laos ocupa el cuarto lugar con un valor de 0,000046 dólares estadounidenses por unidad. La situación económica de Laos, que está cargada de deuda externa, lento crecimiento económico y alta inflación, también ejerce presión sobre el tipo de cambio del país.

5. Rupia Indonesia (IDR)



Montones de billetes de rupias con varias denominaciones

Indonesia ocupa el quinto lugar con un valor de rupias de alrededor de 0,00006 dólares estadounidenses o el equivalente a Rp. 16.719 por dólar estadounidense. Las presiones inflacionarias globales, los temores de recesión y la volatilidad de los mercados financieros internacionales son factores que influyen en el movimiento de la rupia a pesar de que en términos de ingreso interno bruto (PIB) es la economía más grande del sudeste asiático.