SIM móvil domingo 28 de diciembre de 2025, consulte dos ubicaciones de servicio en Yakarta y South Tangerang

Jacarta – Servicio de coche SIM circular sigue siendo la principal opción del público para ampliar el período de validez del permiso de conducción (SIM). Esta instalación se considera práctica porque los solicitantes no necesitan venir a la oficina de Satpas y esperar en largas colas.

Basado en información del sitio web oficial de Korlantas Polri citado VIVA AutomotrizEl domingo 28 de diciembre de 2025, los servicios de SIM móvil en el área de DKI Yakarta solo funcionarán en dos puntos. Aunque el número de ubicaciones es limitado, este servicio sigue brindando comodidad a los residentes de la zona.

Para la gente del este de Yakarta, los coches con SIM móvil están disponibles en Jalan Raden Inten, justo al lado de McDonald’s Duren Sawit. Los servicios en este punto están abiertos de 08:00 WIB a 12:00 WIB.

Mientras tanto, los residentes del oeste de Yakarta pueden ampliar su SIM a través de los vehículos de servicio ubicados en Jalan Panjang, frente al Banco BJB Kebon Jeruk. Se recomienda a las personas llegar temprano porque la cuota de cola diaria es limitada.

No solo prestan servicios a los residentes de Yakarta, los servicios de SIM móvil también están disponibles para la gente del sur de Tangerang. La unidad de automóviles está ubicada en el sector 7 de Giant Bintaro con el mismo horario de atención, es decir, de 08.00 WIB a 12.00 WIB.

Cabe señalar que los coches con SIM Móvil solo atienden extensiones SIM A y SIM C que aún estén activas. Si el período de validez de la SIM ha expirado, el solicitante deberá solicitar una nueva SIM en los Satpas realizando pruebas teóricas y prácticas.

Los requisitos que se deben preparar incluyen una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia de la licencia de conducir original y un comprobante de un examen de salud. Los documentos completos ayudarán a que el proceso de extensión se realice de manera más rápida y fluida.

En referencia al Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP), la tarifa de renovación de SIM se establece en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C. Esta tarifa no incluye servicios adicionales como pruebas médicas u otras administraciones según la política de ubicación.

Para que conste, entre semana, Polda Metro Jaya suele operar hasta cinco coches Mobile SIM en varias zonas de Yakarta. De esta forma, las personas tienen más opciones de ubicación para ampliar prácticamente su SIM sin tener que hacer largas colas en la oficina de Satpas.