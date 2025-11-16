MI NU Banat Kudus ganó el título general del Concurso Nacional de Tiro con Arco 2025

Kudus (ANTARA) – MI NU Banat, Kudus Regency, Java Central, logró ganar el título de campeón general en el nivel nacional MilkLife Archery Challenge Series 2 Año 2025, que tuvo lugar en el Supersoccer Arena Rendeng, Kudus, del 12 al 15 de noviembre de 2025.

«Alhamdulillah, gracias a Allah SWT y aprecio por los esfuerzos de los estudiantes que pudieron enorgullecer a la escuela en el escenario nacional después de una práctica diligente», dijo el director de MI NU, Banat Faukhil Wardati, después de presentar los premios en la Ceremonia de Honor a los Ganadores (UPP) en el Rendeng Supersoccer Arena, Kudus, el sábado.

MI NU Banat Kudus emergió como campeón general después de recolectar 6 medallas, de las cuales los individuos obtuvieron 1 de oro y 1 de bronce, y el equipo obtuvo 1 de oro, 2 de plata y 1 de bronce.

En tanto, el número total de deportistas participantes en la competencia fue de 52 estudiantes de esa escuela. La capacitación regular a través de programas extracurriculares es una de las claves para lograr las calificaciones más altas y dominar el sector nacional KU-12.

El director del programa de servicios deportivos de la Fundación Djarum, Yoppy Rosimin, dijo que la segunda serie experimentó un aumento significativo en el número de participantes en comparación con la primera serie.

«A la primera serie asistieron sólo 428 atletas, mientras que a la segunda serie asistieron 863 atletas. Esto es una prueba clara de que el interés y el entusiasmo de los jóvenes arqueros de Indonesia siguen creciendo positivamente», afirmó.

Los participantes procedían de diferentes niveles escolares, incluidas 25 madrasas Ibtidaiyah (MI), 151 escuelas primarias (SD), 12 madrasas Tsanawiyah (MT), 47 escuelas secundarias (SMP) de Java Central, Java Oriental y DIY.

Según Yoppy, la continuación del programa MilkLife Archery Challenge es parte del compromiso de fortalecer el ecosistema de tiro con arco en la primera infancia en Indonesia.

Mientras tanto, el regente de Kudus, Sam’ani Intakoris, también estuvo presente y expresó su agradecimiento por celebrar el campeonato en el área de Kudus, ya que puede ser un espacio de aprendizaje y desarrollo del carácter para los atletas jóvenes que se embarcan en el camino de los logros.

«Este campeonato es también una oportunidad para que los niños compitan y se entrenen para recorrer el camino de los logros. El Gobierno de la Regencia de Kudus está dispuesto a apoyar el desarrollo de los atletas para que puedan desempeñarse a nivel nacional e internacional», dijo Sam’ani Intakoris después de presentar los premios durante la Ceremonia de Honor de los Ganadores (UPP) en el Supersoccer Arena Rendeng, Kudus.

Muhammad Keanu Refi Atallah de SD Muhammadiyah 1 Ngaglik Sleman, quien ganó la medalla de oro en la categoría nacional masculina KU 15, admitió que estaba feliz a pesar de que estaba nervioso porque su oponente era alto debido a su edad en la escuela secundaria.

«Pero al final pude controlarme y mantener la concentración después de perder puntos. Esto también es inseparable de los resultados del entrenamiento rutinario y de la orientación del entrenador», afirmó.

