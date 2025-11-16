El ‘mejor’ de la Premier League le dice al Manchester United que está ‘trabajando’ en un traspaso

El Manchester United es uno de los cuatro clubes, junto al Barcelona, ​​el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, en los que un jugador de la Premier League ha dicho que sería un sueño jugar.

Marc Guehi y Daniel Muñoz fueron dos de los jugadores destacados detrás del éxito del Crystal Palace en la Premier League esta temporada. (Imagen: Getty Images)

Daniel Muñoz ha admitido que sería un sueño jugar en el Manchester United.

Muñoz reconoció que trabaja cada día para llamar la atención de un equipo como el Barcelona, ​​el Paris Saint-Germain, el United o el Real Madrid. A pesar de admitir que está concentrado en Crystal Palace, el internacional colombiano dejó la puerta abierta a una mudanza una vez que llegó la ventana de transferencias de invierno.

El experto de Sky Sports, Jamie Carragher, llamó a Muñoz «el mejor lateral de la Premier League» a principios de esta temporada. El jugador ya ha hablado de su futuro en su etapa internacional.

«En primer lugar, creo que se habla mucho de un club u otro. Sería un sueño jugar en uno de estos clubes, ya sea Barcelona, ​​​​PSG, Real Madrid o Manchester United», dijo Muñoz a AS Colombia.

«Creo que es por eso que estoy trabajando. Me esfuerzo todos los días para algún día llamar la atención de uno de estos clubes porque para mí es un sueño llegar allí.

«No tengo información concreta de que alguno de estos clubes esté interesado en mí. Mi atención se centra en el Crystal Palace.

«Ya veremos cuando se acerque la ventana de transferencias de invierno. Ahora estoy totalmente concentrado en estos dos partidos con la selección nacional».

Muñoz hizo afirmaciones similares durante la ventana de transferencias de verano. «Quiero jugar para los mejores equipos del mundo», dijo a Win Sports TV, pero no me hablaron directamente. Sueño y trabajo todos los días para lograrlo, y espero que pueda suceder lo antes posible; Espero que sea dentro de este plazo, pero si no, estoy muy feliz en Crystal Palace».

