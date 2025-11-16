Mets y Yankees reciben un fuerte mensaje sobre Kyle Tucker

El Yankees de Nueva York y Mets de Nueva York se encuentran entre los que más gastan en la MLB. Sin embargo, una fuente no cree que los dos equipos de la Gran Manzana busquen derrochar en uno de los agentes libres más importantes de este invierno, Kyle Tucker.

Tucker viene de una temporada 2025 en la que registró un promedio de bateo de .266, 22 jonrones y 73 carreras impulsadas para el Cachorros de Chicago. Además, el jugador de 28 años buscará un gran día de pago de un equipo que necesita un gran bate en el medio de su alineación en el futuro previsible.

Sin embargo, Grandes Ligas El experto Jon Heyman no cree que la gran oferta llegue de los Mets o los Yankees.

«Creo que los Azulejos son un claro postor en esto», Heyman dijo el 14 de noviembre durante una aparición en MLB Network sobre los potenciales pretendientes de Tucker. «Veremos si los consiguen. Podría ver a los Dodgers, los Gigantesy potencialmente los Filis.

«Se oyen especulaciones sobre los equipos de Nueva York, pero yo no veo eso. Los equipos de Nueva York tienen bastante buenos jardineros derechos, ¿verdad? Tienen a Juan Soto y Aaron Judge. Así que no veo eso. No lo sé, tal vez alguien sepa algo que yo no sé, pero no para mí».

Las fichas de dominó aún no han caído y será interesante ver dónde Los jugadores van. Además, los Mets y los Yankees podrían estar dispuestos a gastar mucho, pero quizá no sea en Tucker.

Kyle Tucker podría unirse a un rival del Este de la Liga Americana de los Yankees

En ese mismo segmento, Heyman cree que el Azulejos de Toronto podría ser el equipo que presione con fuerza para que Tucker refuerce su equipo después de quedarse a un juego de ganar la Serie Mundial.

«Toronto apunta alto, siempre ha apuntado alto», añadió Heyman. «No tiene que ver con la desgarradora derrota en la Serie Mundial, ese es su modus operandi. Ellos van por ello. Sabemos lo que vimos, y tú lo sabes tan bien como cualquiera. Ellos fueron por [Shohei] Ohtani, [but] no los conseguí. Fueron por Soto, ofrecieron mucho [and] En realidad era el líder después de la primera ronda.

«Este es un equipo que lo intenta. Tienen muy buenos jardines en este momento, no es realmente una necesidad, pero creo que los Azulejos son un postor definitivo en esto. Veremos si lo consiguen».

Kyle Tucker parece listo para un nuevo equipo

Independientemente de si los equipos de Nueva York están interesados ​​en Tucker, el jardinero parece dirigirse a un nuevo destino este invierno. Patrick Mooney, del Athletic, informó el 13 de noviembre que los Cachorros parecen listos para seguir adelante sin Tucker.

«A estas alturas, sin embargo, los Cachorros no descartan nada», escribió Mooney. «No han emitido una declaración deseándole a Tucker «la mejor de las suertes» en sus proyectos futuros. El informe general anual gerentes Las reuniones crean muchas posturas y desvíos, así como discusiones productivas.

“El presidente de operaciones de béisbol de los Cachorros, Jed Hoyer, se reunió con el agente de Tucker, Casey Close de Excel Sports Management, en The Cosmopolitan de Las Vegas el miércoles, donde funcionarios del equipo, ejecutivos de la liga y Los representantes de los jugadores se filtraron por todo el hotel y el casino”.