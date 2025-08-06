Mbak Ita: Todos los jefes de subdistrito en Semarang en 2023 también deben ser sospechosos

Semarang (Antara) -Alcalde del formador de Hevearita G. Rahayu alias Mbabe Ita, quien es sospechoso en un caso de presunta corrupción en el entorno de la ciudad de Semarang, dijo que todos los jefes de subdistrito en la capital de Java Central que sirvieron en 2023, sospecha en el mismo caso como él.

«Los jefes de subdistrito también se chantajearon, también deberían haber sido procesados», dijo el sospechoso en su defensa durante una audiencia en el Tribunal de Corrupción Semarang el miércoles.

Explicó que el BPK ordenó a los jefes de subdistrito en 16 subdistritos en la ciudad de Semarang para devolver dinero al Tesoro Regional, que era de valor de valor Rp13 mil millones.

El regreso, continuó, estaba relacionado con los hallazgos del BPK sobre la supuesta violación de la ejecución del trabajo de nombramiento directo en 16 distritos.

El operador del trabajo del trabajo del trabajo de la Asociación de Construcción Indonesia (GAPENSI) llevó a cabo el proyecto de cita directa en 16 subdistritos.

«Cada jefe de los subdistritos era en promedio Rp.800 millones», dijo en una audiencia del juez principal Gatot Sarwadi.

El mismo sospechoso, uno de ellos fue acusado de su esposo, Alwin Basri, recibió la satisfacción del presidente de Gapensi Semarang Martono por la cantidad de Rp2 mil millones con respecto a la implementación del proyecto de nombramiento directo.

Las órdenes de BPK que el subdistrict Rp13 mil millones trajo de vuelta al Tesoro Regional, dijo, se hicieron y se le pagó.

Sin embargo, se preguntó por qué solo fue utilizado como sospechoso en el caso con respecto a la cita directa.

«Lo que se está considerando, por qué el KPK procesó el KPK», agregó.

Mbak Ita espera que el KPK no sea selectivo cuando se trata del caso de corrupción con el que se enfrenta.

Con respecto a la defensa del sospechoso Hevearita G. Rahayu, el fiscal tuvo la oportunidad de responder durante la próxima audiencia

El alcalde de Semarang, Hevearita G. Rahayu, fue exigido en prisión durante 6 años en el presunto caso de corrupción en el Ayuntamiento en 2022 a 2024.

El fiscal también pidió a los jueces que impongan sanciones adicionales en forma de retirada del derecho a ser elegido en un cargo público o como funcionario político durante 2 años desde que completó la condena.

Se dice que Mbak Ita ha aceptado el soborno y las puntas de un total de RP1,883 mil millones.