Manchester United ya ha recibido señales positivas este verano del personaje de Benjamin Sesko, porque quieren completar un acuerdo para el RB Leipzig Striker

Manchester United es optimista sobre un acuerdo para RB Leipzig -Striker Benjamin Sesko este verano (Imagen: Ulrik Pedersen/Nurphoto a través de Getty Images)

Benjamin Sesko ya ha dado indicaciones positivas de su personaje, ya que el Manchester United quiere cerrar un acuerdo para el RB Leipzig Striker.

Las noticias de la tarde de Manchester Comprende que United ha hecho una oferta de € 75 millones (£ 65.3 millones), con € 10 millones adicionales (£ 8.7 millones) en Add-US, para asegurar los servicios de Sesko. A pesar del hecho de que Newcastle Leipzig presenta un paquete financiero más atractivo: la preferencia personal del jugador es probablemente el factor decisivo.

Las Urracas se están preparando para una campaña en la Liga de Campeones con Eddie Howe, mientras que United no ofrece fútbol europeo. Sin embargo, existe la esperanza de que a Sesko le gustaría ser miembro del equipo de Ruben Amorim, mientras que quieren regresar de una desastrosa temporada 2024/25 bajo el ex entrenador en jefe deportivo.

Mientras tanto, Leipzig confirmó el miércoles que el joven de 22 años solo entrena mientras quiere resolver su futuro. El esloveno ha elegido un enfoque muy diferente para algunos de los otros grandes huelguistas cuando están rodeados de especulaciones de transferencia, que ofrece caracteres amorim positivos.

Los antiguos Viktor Gyokores conectados a los REDS atacan el deporte en medio de una disputa sobre los costos de transferencia donde se le permitió irse. El ex delantero de Coventry City finalmente se unió al Arsenal de la Premier League.

Mientras tanto, el compatriota de Gyoke en Newcastle, Alexander Isak, fue omitido de la gira del club por Asia antes de viajar para entrenar en España en lugar de quedarse en el noreste.

La pareja habrá tenido sus razones para tomar las acciones que hicieron, y es importante tener en cuenta que Isak ha regresado a Newcastle en medio de intereses de Liverpool. Pero el enfoque de Sesko para sellar una producción de verano ha sido muy diferente para ambos jugadores mientras continúa entrenando en su club.

Benjamin Sesko de RB Leipzig (Imagen: Foto de Maja Hitij/Getty Images)

Y los comentarios recientes de Amorim sugieren que United ha completado los controles exhaustivos de su personaje antes de acelerar su interés. Después de reclamos anteriores, se produce que los Rojos hayan tenido que lidiar con problemas de postura, consecuencias y fugas de vestuario con su equipo.

«Es un punto importante en nuestra forma de hacer las cosas ahora», dijo a Club Media este verano en la base de entrenamiento United en Chicago.

«No es solo cómo juegan. Por supuesto, es realmente importante cómo juegan, porque esa es su tarea, pero su personaje es realmente importante.

«Hemos tomado mucho tiempo para conocer a los jugadores y hablar con todos antes de traer jugadores a nuestro grupo. Esa será una regla y será enorme en nuestra decisión de firmar a un jugador».

United esperará que sus evaluaciones del carácter de Sesko se traduzcan en objetivos y que el Amorim de impulso muy necesario necesitará tanto en 2025/26.

