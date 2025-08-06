Indonesia Horror Opus gana en Fantasia

En estos días, aparentemente puedes empujar a una Cenicienta tan lejos antes de que convocará a las fuerzas oscuras para destruir toda su malvada familia, una por una. Que al menos es la idea básica detrás de «El libro de Sijjin e Illiyyin», oficialmente una secuela del director Hadrah Daeng Ratu y el «Sijjin» del guionista Lele Laila del año pasado, que, a su vez, se basó en el éxito egipcio de 2014 «Siccin», que generó siete seguidores propios. Pero «Sijjin e Illiyyin» es un original independiente: ni una remake ni una posdata narrativa directa a cualquiera de las películas no mencionadas anteriormente. Sin embargo, sus ideas son cómodamente familiares, desde el desvalido maltratado que causa una venganza oculta amarga en sus perseguidores hasta las diversas formas de inquietud (insectos, sangre, «¡Boo!» Asustos) desplegados en esa persecución.

Entonces parece una de las decisiones menos explicables en este año Festival de fantasía Ese Ratu ganó el premio al mejor director del jurado por una película que blande tantos clichés del horror indonesio actual, en particular una voluntad de aumentar el nivel de histeria histriónica temprano y con frecuencia. Aún así, dentro de sus limitaciones, este es un enfriador bien elaborado y atractivo que debería complacer a los fanáticos del género que buscan las sacudidas habituales, tanto en casa como en el extranjero.

Un prólogo encuentra a una humilde familia de la aldea en apuros, la madre y el padre pronto mueren como resultado de una aparente posesión demoníaca. (Lo que provocó este hecho no se explica hasta mucho más tarde). Pero debido a que papá había dejado a otra esposa para este, su hija de tierras de fallecimiento Yuli (interpretada como un niño por Firzanah Alya) en el hogar poco acogedor, aunque más exclusivo, de una furiosa madrastra, Ambar (Nai Djenar Maisa Ayu). Allí, Yuli es tratado como un sirviente y se recuerda constantemente su estado de «bastardo». Eso continúa cuando la matriarca finalmente fallece 20 años después, dejando a cargo igualmente biliosos descendientes (Dinda Kanyadewi) a cargo. Si bien nadie más está mal dispuesto hacia la ahora adulta «tía Yuli» (Yunita Siregar), otros tienen demasiado miedo de la rencor de la amante para protestar por la humillación constante de la pobre joven.

Empujado por fin por fin, Yuli consigue un chamán local para ayudarla a maldecir a la familia con magia negra. Ese es un proceso desagradable que implica cavar el cadáver aún fresco de Ambar, luego someterlo a varias indignidades espeluznantes de noche tras noche a medida que se visita la retribución a los perseguidores de nuestra heroína. No se escapa a nadie, incluido el nieto de la anciana (Sulthan Hamonangan), el yerno (Tarra Budiman) y el empleado leal (Banon Gautama). La nieta adolescente Tika (Kawai Labiba), una devota musulmana, encuentra un refugio en la fe, balasta por el consejo de la Mullah local de la mezquita (David Chalik). Pero eso no le provoca experimentar muchos terrores, o su duda de la madre Laras de las tribulaciones aún peores.

«Sijjin e Illiyyin» nunca es aburrido, pero casi sale de crisis a crisis, dejando poco espacio para la atmósfera o la profundidad psicológica. Podría haber beneficiado a la narración para permitir que el personaje de Yuli sea más una evolución, en lugar de hacer que pase abruptamente del alhelón de pared de la puta a un instrumento seductor y seductor de venganza letal. Otras figuras en la historia siguen siendo una nota, aunque todos los actores hacen lo mejor que pueden.

Cuando Laras está haciendo como Linda Blair, el poder malicioso de Jinn que se resiste al del Todopoderoso Allah, la película ya ha ido por un camino familiar de maquillaje grotesco, acrobacias y FX digital. Al igual que en el desfile interminable de películas de exorcismo aparentemente cristianas, la creencia religiosa aquí parece una excusa superficial para una variedad de stock de Hoodoo Supernatural, sin importar cuántas veces, Abuyya de Chalik, detiene la acción a la boca, una doctrina curativa.

El resultado es más agitado y depende de las imágenes brutas (gusanos, carne desgarrada, etc.), que da miedo. Las mejores secuencias permiten una construcción de suspenso, como el destino de Gautama Flunky mientras cierran la tienda familiar por la noche, o un episodio en el que Tika es perseguido por su madre poseída en su casa. Hay muchas cosas de los espectadores: caras de ghoul gritando, insectos que se arrastran, pesan pesadillas y otros sustos de salto, incluidos los ruidos o silencios ruidosos repentinos y repentinos.

Ratu sabe cómo diseñar esas cosas de manera experta, pero ella y la escritora Laila, ambos especialistas en terror, no están pisando un nuevo terreno aquí. De hecho, como han producido respectivamente seis y 13 características (incluidas varias colaboraciones) solo en los últimos 18 meses más o menos, no debería sorprender que el «libro» tenga una sensación formulada. Está elaborado con algo de cuidado y energía considerable. Pero la convicción, sin mencionar la inspiración, son algo faltantes.

Aún así, este es un promedio de género por encima del género, con valores de producción admirables y una modesta escala de narración de historias. Las guapas imágenes de pantalla panorámica del director de imágenes Hani Pradigya y el editor Wawan I. Wibowo se complementan con el ritmo de Andre Harihandoyo y Rahadian Winursito apropiadamente amenazante, si a veces un puntaje original excesivo.