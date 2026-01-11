Los residentes de la aldea de Tempur Jepara siguen aislados debido a los deslizamientos de tierra.

Jepara (ANTARA) – La Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Jepara Regency registró que 3.522 personas de 1.445 jefes de hogar (KK) en la aldea de Tempur permanecían aisladas debido al cierre de todos los accesos por carretera debido a deslizamientos de tierra en varios puntos.

«Los resultados de la evaluación inicial mostraron que el viernes (1 de septiembre) se produjeron 18 deslizamientos de tierra con características de daños severos a críticos después de fuertes lluvias, cortando completamente el acceso hacia y desde la aldea de Tempur», dijo el domingo Arwin Noor Isdiyanto, jefe de implementación diaria de Jepara Regency BPBD en Jepara, Java Central.

Explicó que el peor punto del deslizamiento de tierra fue en el cruce en forma de T, cerca del lugar para tomar fotografías de ‘Bienvenida’. Porque en ese lugar la carretera se perdió por completo durante unos 50 metros después de ser erosionada por la corriente del río Gelis.

«Otro punto crítico es el puente Mbah Sujak. En ese lugar, la superficie de la carretera se ha erosionado a una profundidad de seis metros a medida que el río cambió su flujo», dijo.

Según Arwin, el impacto de los deslizamientos de tierra no sólo daña el acceso al transporte. El Informe de Situación de BPBD Jepara (SITREP) también señaló que las unidades de vivienda de al menos seis residentes resultaron dañadas, desde sumergidas en barro hasta completamente dañadas.

Aparte de esto, se dice que la red eléctrica en Tempur Village falló por completo después de que un poste de electricidad se derrumbó y otro poste se derrumbó, lo que la hizo peligrosa.

El cierre de accesos por carretera y los cortes de energía también afectan a las economías de los residentes. Según los informes, decenas de hectáreas de arrozales a lo largo del río Gelis han sido arrasadas y dañadas debido a deslizamientos de tierra e inundaciones.

«Los datos detallados sobre las posibles pérdidas en el sector agrícola aún se encuentran actualmente en la fase de recopilación de datos», dijo.

Hasta el sábado (1/10) a las 5:00 p.m. WIB, BPBD Jepara Regency continuó llevando a cabo diversos esfuerzos de emergencia. Las medidas tomadas incluyen la coordinación entre las partes, evaluaciones de campo, limpieza manual del material de deslizamiento con herramientas convencionales (Alkon), apertura de una cocina pública y despliegue de equipo pesado en forma de excavadoras. Sin embargo, el acceso a la carretera principal aún no está abierto.

«La limpieza del material de deslizamiento de tierra en el primer punto se lleva a cabo desde la tarde, pero no se ha completado debido a las condiciones climáticas», dijo.

Arwin añadió que los principales obstáculos en el campo estaban relacionados con el clima extremo, que aún tenía el potencial de causar más deslizamientos de tierra, y la gran cantidad de material rocoso de gran tamaño que aún caía de los acantilados.

Para acelerar el procesamiento y reabrir el acceso a los residentes aislados, BPBD Jepara propuso una serie de necesidades urgentes. Estas necesidades incluyen equipo pesado adicional en forma de excavadoras. Tipo PC-75 para el manejo de materiales de gran tamaño, máquinas Alkon para acelerar el proceso de limpieza, así como apoyo logístico para asegurar la cobertura de las necesidades básicas de miles de vecinos afectados.

Los planes para despejar y abrir el acceso a la carretera continúan hoy, domingo (1/11), sin dejar de priorizar la seguridad del personal de campo y tener en cuenta la evolución de las condiciones climáticas. Se anunciarán novedades en el manejo a través del próximo informe de situación (SITREP).