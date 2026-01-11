Man United predice la selección para Brighton mientras Darren Fletcher sopesa los cambios

Se espera que Darren Fletcher tenga un equipo fuerte para el partido de la Copa FA del Manchester United contra Brighton, pero algunos jugadores estarán ansiosos por ser titular.

Darren Fletcher dirigirá al Manchester United por última vez ante el Brighton (Imagen: Getty Images)

Se espera que el técnico interino del Manchester United, Darren Fletcher, nombre un equipo fuerte para el choque de tercera ronda de la Copa FA de esta tarde contra Brighton & Hove Albion.

Los Rojos desvían su atención de la Premier League y comienzan su camino hacia el éxito en la copa. Después de ganar el trofeo en 2024 con Erik ten Hag, esperan mejorar su eliminación en quinta ronda de la temporada pasada.

El partido de hoy será el último de Fletcher como interino tras el despido de Ruben Amorim, y el excentrocampista del United ya ha confirmado que tendrá el mismo equipo tras el empate 2-2 en Burnley.

Después de una caída de la Copa Carabao en el Grimsby Town de la Liga Dos, el United está desesperado por lograr una carrera en la copa. Eso significa que se espera que los cambios sean mínimos, a pesar de la emoción que rodea a JJ Gabriel y un posible debut en el primer equipo.

Fletcher dijo Las noticias de la noche de Manchester En su conferencia de prensa previa al partido, dijo que el partido de hoy es «un poco temprano» para el joven de 15 años. Sin embargo, Shea Lacey salió del banco en Turf Moor el miércoles y mostró signos prometedores.

Shea Lacey podría ser titular en el partido de la Copa FA del Manchester United contra el Brighton (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

El joven de 18 años aún no ha sido titular con el United esta temporada, pero el partido de la Copa FA de hoy podría darle la oportunidad de hacerlo. Jack Fletcher, el hijo de Fletcher, también estaba en el equipo de Burnley y podría ser considerado.

A pesar de la alta probabilidad de que el United presente un equipo fuerte hoy, se esperan cambios en el once inicial. Bayindir ha sido la segunda opción de Senne Lammens desde su llegada en verano y se le permitió ser titular.

El regreso de Harry Maguire tras una lesión significa que puede comenzar una nueva defensa. Tyrell Malacia también esperará un comienzo poco común como lateral izquierdo. En el mediocampo, tanto Tyler como Jack Fletcher estarán ansiosos por impresionar, y es probable que Joshua Zirkzee, que ahora permanece en el club, obtenga el visto bueno por delante de Benjamin Sesko.

Dicho eso, HOMBRE Deportes predice que el equipo de 20 hombres que Fletcher nombrará esta tarde:

Porteros: Senne Lammens, Altay Bayindir

Defensores: Luke Shaw, Leny Yoro, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Patrick Dorgu, Ayden Heaven, Tyrell Malacia

Centrocampistas: Casemiro, Bruno Fernandes, Mason Mount, Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Tyler Fletcher, Jack Fletcher, Shea Lacey.

Atacantes: Benjamín Seshco, Matheus, Haughter y Sirio.