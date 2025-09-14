La móvil de Vincent Kompany Ricky Hatton -Boodschap lo dice todo después de la trágica muerte

El boxeador británico ónico Ricky Hatton ha muerto trágicamente y el tributo ha fluido hacia él desde particular en particular del ex capitán de Manchester City Vincent Kompany

Vincent Kompany ha enviado un homenaje conmovedor a Ricky Hatton (Imagen: Getty Images)

Vincent Kompany elogió al «legendario» Ricky Hatton después de su trágica muerte. El icónico boxeador británico fue encontrado muerto el fin de semana en su casa en Greater Manchester. Y desde entonces, el tributo ha sido traído del boxeo y el fútbol.

Uno de los que habían ofrecido sus palabras fue un icónico ex capitán de Manchester City Kompany.

A Twitter con una imagen de él al lado del líder de Hatton y Oasis, Liam Gallagher, el ahora gerente del Bayern Munich escribió: «Extrañamos a tu ricky. Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos. Descansa en plena leyenda».

Kompany no es la única ex estrella de la ciudad que ha ofrecido un homenaje. Hablando en vivo en Sky Sports, Micah Richards también dio un mensaje de corazón.

Él dijo: «La noticia es claramente devastadora. Tenemos algo, hace media hora? Me sorprendió ser honesto porque era un ícono.

«El ícono británico, el boxeo, el deporte, un verdadero fanático de Man City. Pero lo más importante es que él era un hombre del pueblo. El hombre más amable de la historia. Recuerdo que fui a uno de sus gimnasios, estaba un poco nervioso porque realmente no sabía sobre el boxeo, dijo que solo era su tiempo.

«Esto fue antes de la adquisición, Man City no era lo que son ahora, y para que él se tomara el tiempo y el esfuerzo, varias veces con la cerveza que solo hablaba sobre el fútbol y la vida, era una persona profunda. Muy profundo.

«Ha cubierto muchas cosas y la noticia es simplemente devastadora. Arruinó mi estado de ánimo durante todo el día. Tendrá cuatro aquí hoy.

«A menudo ha tenido una caja aquí. Obtener esta noticia ahora se siente surrealista. Para alguien que es tan joven para que suceda ahora, es devastador».

Jack Grealish, quien actualmente está prestado en los rivales de la Premier League Everton, también fue a las redes sociales con un mensaje conmovedor para Hatton.

Grealisk fue a Instagram con una foto de la pareja, escribió: “Ahhh Man Rip Legend. Un periodista tan triste.

«¡Un diamante absoluto cada vez que lo conocí! ¡Real leyenda. Mis pensamientos van con su familia y amigos. Rip Hitman».

Hatton estaba destinado a mirar a la ciudad en acción el domingo por la tarde mientras daban la bienvenida al Manchester United en el estadio Etihad.

