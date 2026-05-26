Dos menores arrestados por violar en grupo a una niña dalit de nueve años en Uttar Pradesh

un niño de nueve años Una niña dalit fue presuntamente violada en grupo por dos niños menores de edad de su aldea en el área de Haldi del distrito de Ballia, dijo la policía el martes.

Se presentó una FIR basándose en una denuncia presentada por el padre de la niña, un residente de una aldea bajo los límites de la comisaría de policía de Haldi, dijeron.

Según la denuncia, el acusado supuestamente atrajo a la niña con un soborno y la agredió sexualmente la noche del 23 de mayo mientras pastoreaba cabras en las afueras de la aldea. La denuncia también alega que el acusado utilizó insultos de casta durante el incidente.

El superintendente adjunto de policía de Bairia, Mohammad Fahim Qureshi, dijo que los dos niños acusados ​​tienen entre 11 y 12 años y eran conocidos de la niña.

Sobre la base de la denuncia, el lunes se registró un caso contra los dos niños en virtud del artículo 70 (2) de la Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), relacionados con la violación en grupo, junto con las disposiciones de la Ley de Protección de Niños contra Delitos Sexuales (POCSO) y las secciones pertinentes de la Ley de Castas y Tribus Reconocidas (Prevención de Atrocidades).

La niña fue enviada el martes al hospital de mujeres del distrito para un examen médico, dijo.

Los trámites están en marcha para registrar la declaración de la niña y la policía está tomando las medidas legales necesarias, añadió.

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