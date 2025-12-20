La zona de Guci Tegal se vio afectada por inundaciones repentinas

Tegal (ANTARA) – Las fuertes lluvias de alta intensidad provocaron el desbordamiento del río Gung, provocando inundaciones repentinas en el área de atracción turística de Guci, Tegal Regency, Java Central, el sábado por la noche.

El comisionado jefe de la policía del sector de Bojong, Khaerun, cuando fue contactado en Tegal, dijo el sábado que la inundación repentina que azotó el área de atracción turística de Guci fue causada por las inundaciones del río Sawangan, que se encuentra en la frontera de Tegal y la regencia de Brebes.

«No hubo víctimas en ese incidente, por lo que todavía es seguro. Sí, la inundación fue causada por transportes desde zonas más altas», dijo.

Sin embargo, dijo que la inundación repentina provocó que la corriente del río arrastrara la tubería Pancuran 13 en la atracción turística de Guci.

Llamó a los residentes y visitantes del atractivo turístico de Guci a tener cuidado cuando llueve, para anticipar algo adverso.

Los funcionarios de la atracción turística Pancuran 13 Guci Jam Zami dijeron que las inundaciones repentinas comenzaron alrededor de las 3 p.m. WIB, cuando la intensidad de las lluvias aumentó considerablemente.

«El desbordamiento del agua del río con una fuerte corriente trajo barro, piedra y material de madera a la zona turística. La inundación se produjo con bastante fuerza alrededor de las 15:00 horas junto con fuertes lluvias», dijo.

Como resultado de este incidente, se informó que un pequeño puente en el área de Pancuran 13 fue arrastrado por las corrientes de inundación y la piscina de Pancuran 13 también quedó cubierta por material de inundación, por lo que no pudo usarse.

«Las aguas de la inundación comenzaron a retroceder el sábado por la tarde y las condiciones mejoraron gradualmente. Sin embargo, en la zona de Guci todavía cayeron ligeras lluvias», dijo.